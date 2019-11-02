法兰克福书展上的中国展商（海外纪闻）

在日前举行的德国法兰克福书展上，百余家中国出版商携优秀图书参展，并举办一系列图书首发式、中外出版机构签约仪式以及与中国图书相关的文化活动，吸引了来自世界各地的众多参展商和观众的关注，加深了相互交流与合作。

一年一度的法兰克福书展是全球规模最大的国际出版业展会。本届书展上，纸书、摄影、视听产品和周边衍生品琳琅满目，其中以世界文化遗产中国大运河为创作背景的《穿越时空的中国》数字影像展最为吸睛。

影像展由中国大百科全书出版社主办，在百科全书式原创手绘历史长卷的基础上开发制作，依托高3米、长20余米的高清巨幕呈现大运河的精彩历史瞬间，融合三维动画和二维场景。该影像展刚一亮相就引起轰动。不少人在看完影像展后，在书架前饶有兴趣地翻阅同名图书。

英国DK公司首席执行官伊安·胡德松告诉记者，数字影像让书变得栩栩如生，也让作品更具娱乐性。DK公司已决定引进同名图书，多语言版同名图书将于明年初全球同步发售。

在本届书展上，中国出版商以更加开放的姿态深度参与国际合作。中国少年儿童新闻出版总社收购了新西兰童书品牌“米莉茉莉”，并邀请国内知名作家在该品牌原有形象基础上加入新角色——中国孩子莉莉，从而推出一部讲述多元文化背景下孩子们友情故事的系列童书，并在本届书展上签约输出多个语种版权。

中国青年出版总社与国内外著名专家和品牌合作出版《清·孙温绘全本红楼梦》中、英、法、意多语言版，并在本届书展上首发。这一合作模式有助于该书以国际化的语言吸引全球读者。

上海新闻出版发展有限公司则直接面向海外市场，采取与国际销售商合作的模式，将原创图书直接行销海外。该公司总经理张怡琮告诉记者，以童书为例，该出版社海外销售超过万本的原创英文童书有四五种，版权为多个欧洲国家购买。

中方参展机构举办的一系列对话活动，为中外作家、学者、出版人和艺术家提供了思想交流平台。上海市作家协会和上海世纪出版集团主办的“思南读书会”首次走出国门，被列入法兰克福书展官方活动。思南读书会以“从上海到法兰克福——全球视野下的文学交流和阅读推广”为主题，讨论中国文学“走出去”、网络文学创作和影响力等诸多话题。

参与讨论的德国歌德学院（中国）原院长、汉学家米歇尔·卡恩-阿克曼说，思南读书会是他非常喜欢的活动，让读者和作家当面交流，是一个非常重要的推广文学的方式。

（新华社法兰克福电 记者田颖 左为）

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