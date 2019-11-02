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基里巴斯习俗（礼仪漫谈） 

马保奉

2019年11月02日06:34  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　基里巴斯姑娘戴上手工编织的头饰。
　　中华网

　　居 民

　　基里巴斯是位于太平洋中部的岛国。基里巴斯人黑眼睛、黑头发、棕色皮肤，精于航海、捕鱼。他们过着原生态的自然生活，妇女擅长编织，如把芭蕉树和麻的纤维编成围裙、席垫或笼子等。他们不仅赡养父母、抚养子女，还抚养侄、表亲属。男女老少皆喜欢跳舞、唱歌，其土风舞风格浑厚、粗犷，边舞边尖声喊叫，伴随着木板、木箱乐器打击出来的协奏，犹如一场交响乐。

　　交 往

　　当地居民不讲究人与人之间的敬称，一般场合都习惯直呼其名，但在外事活动中，他们遵守国际上通用的称谓，称呼对方先生、夫人、女士等。官员与百姓平民没有什么明显的等级差别，没有过多礼节讲究，官员和平民一样到邻里家串门、上街购物、下海抓鱼。

　　当地人时间观念不强，迟到、爽约司空见惯。他们认为应当让时间追赶人，而不是人追赶时间。

　　居 所

　　基里巴斯拥有美丽的珊瑚岛礁和棕榈树林。居民的茅屋比较简陋，多为棕榈叶搭建的茅草房，顶部颇高，以遮挡阳光的强烈照射。一些屋子没有围墙，家具很少。少数人住砖瓦房，室内陈设不多，罕见电视、冰箱、洗衣机，但能看到中国产的老式缝纫机、电风扇。有的居室之外搭建了茅草凉亭，是家人日常休闲之所。

　　村子里一般有类似社区活动中心的地方，村民在这里开会、跳舞、唱歌、办烧烤派对，小孩子们在附近嬉戏玩耍、踢足球。

　　服 饰

　　平日，男人常常光着上身，腰间系草裙，脚踏拖鞋。妇女也常穿草裙，头上戴树叶编的帽子，上身穿白色短胸衣或胸罩。警察上穿白色制服，下穿黑色裙子，头戴军帽，腰扎皮带，脚踏拖鞋。由于天气炎热，人们甚至在迎送国宾时也穿凉鞋或拖鞋。

　　基里巴斯人多信基督教，周日早上去教堂时注重服饰整洁，必须穿过膝裙裤和不露肩的上衣。

　　饮 食

　　基里巴斯人的肉食以鱼、虾为主，也有人养猪，吃猪肉的方法基本是火烤整猪。主副食有椰子干、面包树果实、薯类以及芒果、香蕉、槟榔等。饮料是椰子汁和卡瓦汁（从卡瓦树根部榨取的液汁，有提神作用）。面包树果实淀粉含量丰富，制作方法通常是烘烤或蒸、炸等。鱼虾类，如金枪鱼、石斑鱼、大龙虾、大蛤贝等，多生吃。

　　基里巴斯人的口粮依靠进口。澳大利亚商船每隔两三个月会运来面粉、大米、罐头及各类速食食品，价格不菲。水是大问题，珊瑚岛礁上土壤瘠薄而疏松，不能蓄水，淡水来源主要靠收集雨水。

　　时 间

　　基里巴斯横跨国际日期变更线，分属东西两半球时区。这条无形的线使两边时间相差24小时：其东部的人过星期一，而西部却在度周末。多年来基里巴斯人曾为此苦恼：日期怎么计算？到底是1日还是2日？日记怎样记？新闻怎么发？后来经过国际有关机构同意，自1995年元旦起，移动国际日期变更线，将其推到国境之东，使基里巴斯全部归入东半球时区，从而解决了一国两个日期的尴尬。

　　地 势

　　基里巴斯面临着多数岛屿被淹没的巨大压力。诸岛中只有最西部的巴纳巴岛属于上升环礁，地势较高，其余都是略高于海岸的珊瑚岛，地势平缓低洼，平均海拔只有1.7米。在全球变暖的大环境下，过去一个世纪里，这里海平面已上升约20厘米，其海岸线正在收缩，陆地面积正在变小，已经有两个岛被海水淹没。预计最晚到2060年，基里巴斯不再适合人类居住。之后再过10年，该国大部分岛屿就会被太平洋吞噬。10多万民众何去何从？未雨绸缪，2014年基里巴斯政府花巨额资金在斐济买了一块土地。

　　（作者为外交部礼宾司原参赞）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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