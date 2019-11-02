“全世界都在关注中国。”11月1日，美国库恩基金会主席罗伯特·库恩在北京这样感慨，他表示，自己30多年来“目睹了中国快速的经济增长”。

由中华文化学院（中央社会主义学院）和库恩基金会主办的“中华文明与中国道路”学术论坛1日在北京举行。20余位中外知名学者围绕“中国道路的文明根源”“中华文明的核心要义”“中华文明与中华民族共同体”“中华文明与构建人类命运共同体”“多元文明的交流互鉴”等议题，发表观点，碰撞交流。

“中国两个历史性转变值得大书特书”

自从1989年首次受邀访华以来，库恩就迷上了中国。库恩是中国改革友谊奖章的获得者之一，在今年10月1日举行的庆祝中华人民共和国成立70周年大会上，他是坐在观礼台上的嘉宾之一。

库恩认为，中国除了经济成功，有两个历史性转变值得大书特书：一个是从封闭到开放，成为经济全球化的领军者；一个是从贫穷到富裕，为世界减贫事业作出卓越贡献。

“在我向世界讲述中国故事的30年里，我认为，中国的精准扶贫是一个能消除偏见并改变人们对中国认知的强有力的故事。”在库恩看来，新中国成立70年的成就，与执政的中国共产党强有力的统一领导和正确决策有着直接关系，“在政治稳定的前提下，充分调动经济和市场活力，中国才能实现这些目标。”

库恩还表示，虽然其他发展中国家具有不同的条件和文化，但中国的扶贫经验可以提供帮助。当未来的历史学家写下我们这个时代的编年史时，中国的精准扶贫很可能就是专题故事之一。

论坛中方主办方负责人、中央社会主义学院党组书记潘岳在开幕致辞时说，中华文明与中国道路为世界提供了一种集中精力办大事、迅速实现现代化的制度参考。中华文明与中国道路不会导向大国霸权冲突的老路，而会为各个文明国家和平共赢探索新路。

“中国的独特性具有特殊潜力和现实性”

中央党校原副校长李君如指出，中国共产党之所以能够提出“中国特色社会主义”这一命题，在于中国共产党在正确认识中国的基本国情时，不仅能够实事求是地认识中国的经济社会发展状况，而且能够实事求是地认识中华民族的优秀传统文化。

英国伦敦国王学院中国研究院院长克里·布朗认为，中国特色社会主义是为中国量身定制的，有其独特的成分和元素，它是由独特的文化和知识背景所支撑和约束的。中国的规模和作为一个经济体的突出地位，意味着中国的独特性具有特殊的潜力和现实性。欧洲和美国的当务之急是解决对中国传统基本知识缺乏了解的问题。

北京大学博雅讲席教授钱乘旦说，在现代化进程中，许多国家取得成功，古老的文明恢复了自信，重新找到了自我，文明的多样性再次焕发新生，文明间的平等关系正在重新树立。现代化的成功与否，在于一个国家能否找到适合自己的发展道路，寻找自身的发展道路是每一个国家最关键的任务，历史和现实都说明了这一点。

针对中国的国际地位，美国对外关系委员会亚洲研究中心主任易明认为，今天的中国是世界大国，影响着国际体系的未来，中国有能力也有意愿塑造未来的国际秩序。很少有国家能够将达成全球共识所需的智力、经济和政治资源聚集在一起，而中国作为“构建人类命运共同体”的呼吁者，有机会挺身而出，启动这一进程。

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