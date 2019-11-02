“中国与世界共享发展机遇”（进博会观察）

第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。截至目前，来自170多个国家和地区的政商学界人士和国际组织代表应邀与会。接受本报记者采访的各国参展商、政府官员、国际组织代表和专家学者表示，进博会作为中国主动扩大进口和开放市场的重大举措，承载着全球政商学界对中国市场的新期待，彰显了中国支持经济全球化、推动贸易自由化便利化的决心。

“成为增进各国经贸往来的典范”

“作为第二届进博会的主宾国之一，我们对即将举办的进博会非常期待。希望通过进博会展示希腊丰富的投资机会，我们的展品包括食品、化妆品、工业和海洋设备等。”希腊外交部副部长弗拉戈扬尼斯表示，通过增进贸易往来、共建“一带一路”，中国为推动全球经济发展发挥了重要作用。近年来两国经贸往来日益密切，希腊对华出口实现稳步快速增长。2018年，两国贸易额为70.64亿美元，同比增长36.3%。

“进博会已成为增进各国经贸往来的典范，释放出中国政府支持国际贸易关系走向开放和平衡的明确信号。”欧亚经济委员会贸易委员尼基申娜表示，“在贸易保护主义抬头的今天，举办第二届进博会和虹桥国际经济论坛，对各国政府和企业来说是一次难得的机遇。中国制造业活跃度不减，这一事实佐证了中国经济正稳定健康发展。”

首届进博会后，新西兰乳品企业纽仕兰充分感受到进博会的溢出效应，其“进博同款”纯牛奶现在的月销量是进博会前的36倍，受到中国消费者青睐。纽仕兰新云董事长盛文灝说：“通过进博会，我们与众多知名企业建立了战略合作，同时增加了下沉渠道的销售通路。进博会为企业发展注入了源源不绝的动力，让我们在中国市场的业务驶入快车道。我们期待在第二届进博会上与更多中国合作伙伴合作，进一步下沉到中国的三四线甚至五六线城市。”

“中国进一步扩大开放的重要举措”

美国彼得森国际经济研究所高级研究员盖瑞·赫夫保尔认为，第二届进博会将增进中国同世界各国的经贸往来，也将推动全球贸易需求的增加。“中国政府近年来在知识产权保护、技术转让和吸引外资等领域实施了新的扩大对外开放的举措，表明中国正大力推动多边主义以及贸易和投资自由化便利化。继续坚持改革开放，中国的经济发展前景一片光明。”

日本佳能股份有限公司副总裁执行董事小泽秀树表示：“作为中国进一步扩大开放的重要举措，进博会带来更广阔的市场和商机。佳能在首届进博会上收获了丰硕成果，不仅获得了更多商业合作，也更全面地展示了在影像领域的实力。我们对第二届进博会的成功举办充满信心。”

依视路大中华区首席执行官、全球仪器部首席执行官杜马诺表示，在首届进博会短短几天时间里，依视路展台接待了近万名参观者，其中近3000人体验了眼健康筛查服务。“通过举办进博会，中国与世界共享发展机遇。中国为外资企业在华发展提供了广阔空间。举办进博会表明，中国决心为所有在华运营的跨国公司创造一个更加包容、开放和友好的市场。”

美国玛氏公司战略合作品牌缤善大中华及北亚地区总经理戴乐博表示，进博会是中国为世界各国创造互惠合作的重大机遇，在营造更开放的贸易与投资环境、丰富产品种类、促进科技与文化交流、推动可持续发展等方面具有举足轻重的作用。

“提供了实现互利共赢的绝佳平台”

联合国开发计划署驻华代表白雅婷表示：“进博会是加强经济合作和全球贸易的重要平台。进博会为各国和企业交流技术解决方案、分享知识和最佳做法、增进相互了解与合作以促进可持续发展提供了独特的平台。进博会的举办表明，可持续贸易和投资将有助于实现2030年可持续发展议程，特别是实现最不发达国家的可持续发展议程。”

博世（中国）投资有限公司总裁陈玉东表示，博世希望通过进博会加深对本土市场需求的了解，为中国消费者带来更优质和适合的产品，为中国的汽车产业和工业的转型升级提供创新的物联网解决方案。博世看好中国市场的长期发展和潜力。

作为首届进博会最早报名参展、医疗馆展位面积最大的企业之一，罗氏诊断今年的展台面积进一步扩容。该公司中国区总经理姚国樑说：“首届进博会促成我们与多家医疗机构达成合作协议。我们希望通过进博会这一平台，推动更多先进检测产品在中国落地，尽早惠及中国患者。”

路易达孚集团全球首席执行官麦金涛说：“进博会提供了实现互利共赢的绝佳平台。在首届进博会上，我们签署了多项新协议。希望今年在加强现有合作伙伴关系的基础上，挖掘新的商业机遇，探索更多与本地伙伴合作的机会。”

（本报记者王慧、牟宗琮、李琰、暨佩娟、白阳、赵成、陈尚文、王骁波、敬宜、白紫微、任皓宇）

《 人民日报 》（ 2019年11月02日 03 版）

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