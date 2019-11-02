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与非欧盟经济体签订双边贸易协定

英国为“脱欧”备好贸易“后手”

王  颖

2019年11月02日04:40  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据韩联社报道，韩国国会10月28日举行全体会议，表决通过了关于批准韩国和英国自由贸易协定（FTA）的议案。韩国贸易部发表声明说，在日益复杂的英国“脱欧”考验中，新协定保护了双方贸易的“稳定性和连续性”。

　　“新协定”留住“老伙伴”

　　据韩媒报道，这份韩国和英国间的自由贸易协定，将在英国“脱欧”之日立即自动生效。届时，不管英国以何种形式“脱欧”，韩国都可享受关税优惠待遇。

　　事实上，早在2016年底，两国就设立了自贸协定工作小组展开谈判。今年8月22日，双方正式签署自由贸易协定。据悉，该协定内容与现有的韩国—欧盟自贸协定条款基本一致。此后，韩方一直积极筹备，力争在英国原定“脱欧”时间，即今年10月31日之前，完成国会批准等相关程序。

　　目前，欧盟签有约40个自由贸易协定，覆盖70多个国家。有分析指出，英韩自贸协定将保持英韩贸易关系的连续性，使双方企业能够在无任何额外贸易壁垒的情况下继续进行贸易。

　　不过，英韩自贸协定并非永久性的贸易协定，两国还需在两年内对其进行重新谈判。中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在接受本报采访时分析：“根据欧盟法律，英国在没有正式离开欧盟前，没有权力和其他非欧盟国家开展自贸协定谈判。关税等具体问题还需等到英国真正‘脱欧’后，才能进一步商定。”

　　提前铺路“招商引资”

　　值得注意的是，英韩自贸协定的签署并非个案。据英国广播公司报道，自“脱欧”进程启动以来，英国一直力争与非欧盟成员的贸易伙伴达成新协议。英国与这些国家间的贸易额约占英国对外贸易总额的11%。英国方面表示，希望“尽可能”复制欧盟的贸易协议，确保为无协议“脱欧”做好准备。迄今为止，英国已签署了18项新的贸易协议，覆盖48个国家或地区，涉及金额约占英国对外贸易总额的8%。

　　2016年6月，英国正式启动“脱欧”进程。经过几番延期与斡旋，欧盟近日再次同意将英国“脱欧”弹性延期到2020年1月31日。10月30日，英国下院通过在2019年12月12日举行新一轮大选的提议。时至今日，尽管英国“脱欧”前景仍不明朗，但英国显然已开始提前铺路。

　　“在英国外贸结构中，欧盟市场仍然是最大的一部分。除开展‘自贸外交’来‘招商’外，英国还提出了更多优惠政策来‘引资’。英国借此不但能在‘脱欧’谈判中给欧盟方面施加压力，还能维护外界对‘脱欧’后英国投资环境的信心，巩固英国‘市场开放’与‘投资开放’的形象，使英国的优势产业能够更好地进入非欧盟经济体。”崔洪建表示，“在‘脱欧’还没有完成的情况下，英国就与其他国家开展自贸协定谈判，一方面是出于政治考虑，稳住‘脱欧’派的信心；另一方面是为‘脱欧’后寻找进出口替代做好铺垫。”

　　更多体现政治姿态

　　英国动作频频，似乎已为“脱欧”备好“后手”，但“脱欧”对于英国贸易的影响仍充满变数。

　　崔洪建分析，“主张‘脱欧’的民粹力量与坚持市场开放的精英阶层会持续角力。‘脱欧’后的英国会更开放，还是会更保守？一旦该问题处理不好，英国经济可能会受到影响，甚至出现萎缩，尤其是英国过度依赖金融服务业、产业链不完整及支持创新的资金投入减少等短板会进一步暴露。”

　　“与欧盟单一市场相比，英国市场规模不具备足够的吸引力。英国如果没有处理好与欧盟的经贸关系，其离开欧盟大市场后的短期劣势是无法弥补的。”崔洪建说，“在‘脱欧’进程还没有完全结束之前，与非欧盟国家达成的这些协议，更多是体现英国的政治姿态，因此可能存在夸大或者偏离经济需求的情况。当双方真正进入实质性贸易谈判时，分歧就会充分显现，届时谈判的艰苦与曲折可能会使目前的政治努力受到打击。”

(责编：牛镛、岳弘彬)
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