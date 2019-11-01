外交部：对英国政府发表涉港报告表示强烈不满、坚决反对

人民网北京11月1日电 外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。针对英国政府发表最新一份《香港问题半年报告》有关问题，耿爽表示，我们对英国政府定期发表所谓《香港问题半年报告》，对香港事务说三道四的错误做法表示强烈不满和坚决反对。香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织、个人都无权干预。英方对香港无主权、无治权、无监督权，不存在所谓“责任”。

以下为发布会全文：

为推动中欧全面战略伙伴关系持续健康稳定发展，加强各领域交流和务实互利合作，中国政府决定设立欧洲事务特别代表，并任命吴红波大使担任首任特别代表。

吴红波大使是资深外交官，熟悉欧洲地区事务，曾担任联合国副秘书长，外交部部长助理，中国驻德国、菲律宾大使等职。吴大使将协助外交部协调处理涉欧事务，推动中欧高层交往，参与中欧各领域重要交流合作，为深化中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系不懈努力。

问：10月31日，英国政府发表了最新一份《香港问题半年报告》，中方对此有何评论？

答：我们对英国政府定期发表所谓《香港问题半年报告》，对香港事务说三道四的错误做法表示强烈不满和坚决反对。

香港回归以来，中国政府严格依照宪法和基本法对香港特区实行管治，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，这是任何不带偏见的人都无法否认的客观事实。

中国政府全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，维护香港长期繁荣稳定的决心坚定不移。

我要重申，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织、个人都无权干预。英方对香港无主权、无治权、无监督权，不存在所谓“责任”。香港是中国的香港，我们要求英方正视现实，尊重中国主权，停止发表有关报告，停止以任何方式插手香港事务，干涉中国内政。

问：你刚刚发布了中方设立中国政府欧洲事务特别代表的消息。能否介绍一下，中方为何此时设立特别代表？

答：中欧作为世界上两支重要力量，已经形成全方位、多层次、宽领域的合作格局，在维护多边主义和自由贸易、建设开放型世界经济等方面拥有重要共识和广泛共同利益。设立中国政府欧洲事务特别代表，有助于双方加强沟通、协调与合作，深化互信、创新进取，共同推动中欧关系在新时期取得更大发展。

问：近日有媒体报道称，某美国乐团3名韩国籍演奏人员在纽约申请来华签证时被拒，原因是中方对美国在韩国部署“萨德”导弹系统采取的报复措施。上述情况是否属实？

答：前天，已经有韩国媒体在记者会上问过这个问题了，我当时已经作了原则回应。本着负责任的态度，会后我们又作了进一步的了解与核实。据我们掌握，截至目前，中国驻纽约总领馆从来没有收到过有关美国乐团韩国籍演奏人员的赴华签证申请，因此不存在所谓的“拒签”一说。

当前中韩各领域交流合作日益深化，人文交往十分活跃。去年中韩人员往来达到940多万人次，今年有望进一步增加。就在上个月，还有40多名韩国演艺人员在青岛参加了“中日韩文化交流联合演出”活动。

我要强调，我们愿与韩方一道，加强两国间的人文交流，不断夯实两国友好的民间基础。

问：据报道，周四，美国总统特朗普称，中美正在选择两国元首签署第一阶段经贸协议的新地点。中方建议的新地点是哪里？将在何时签署协议？

答：关于中美经贸问题，我昨天已作过回应。中美双方一直就经贸问题保持着密切的沟通。10月10日至11日，双方举行了第13轮中美经贸高级别磋商。25日，双方牵头人进行了通话。今天，双方牵头人将再次进行通话。目前磋商进展顺利，双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。我们希望双方能在相互尊重、平等互利的基础上找到妥善解决经贸问题的办法。

至于你关心的中美元首会晤问题，我想指出的是，两国元首一直通过各种方式保持着联系。

问：据报道，美国内政部已确认停飞中国制造的无人机。中方对此有何评论？

答：昨天我已就此事作出了回应。你昨天来了吗？（记者摇头）

对于此事，我们还需要进一步了解具体情况。这里我可以告诉你的是，我们敦促美方停止泛化国家安全概念，停止渲染“中国威胁论”，停止无理打压中国企业。我们希望美方能为中国企业在美国的正常经营活动提供公平、公正和非歧视的环境。

问：据报道，朝鲜周四宣布成功试射超大型火箭炮。中方对此有何评论？

答：中方注意到有关情况。当前半岛形势处于重要时期，我们呼吁有关各方珍惜来之不易的缓和局面，致力于通过对话协商解决问题，为推动半岛无核化、实现半岛和地区的长治久安作出积极努力。

问：有媒体报道，中方已向美方建议在澳门举行中美元首会晤，并签署中美经贸磋商第一阶段协议。你能否证实？

答：这纯属臆测。

问：据报道，10月31日，巴基斯坦一辆火车在旁遮普省起火，造成超过70人遇难，数十人受伤。中方对此有何评论？

答：我们看到了有关报道。这是一起非常不幸的事件。我们对火灾的遇难者表示深切哀悼，对遇难者的家属和有关受伤人员表示慰问。

问：关于印度宣布成立“查谟和克什米尔中央直辖区”和“拉达克中央直辖区”，你是否有新情况可以提供？

答：你问的都是我昨天回答过的问题。既然你这么关心，我可以再重复一遍。

印方近日宣布正式成立所谓的“查谟和克什米尔中央直辖区”和“拉达克中央直辖区”，将部分中国领土划入印度行政管辖范围，中方对此表示强烈不满和坚决反对。印方通过单方面修改国内法律和行政区划的方式，挑战中国主权权益。这一做法是非法、无效的，不会改变有关地区在中国实际控制下的事实，不会产生任何效力。

中方敦促印方切实尊重中方领土主权，恪守双方达成的有关协定，以实际行动维护中印边境地区的和平与安宁，为两国妥善解决边界问题创造有利条件。

问：据报道，美方确认将不会派任何高级别代表参加在上海举行的第二届中国国际进口博览会。你对此有何评论？

答：第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。截至目前，共有63个国家将来华参加国家展，来自150多个国家和地区的3000多家企业将参加企业展，数量超过了首届。

至于美方表示他们不会派高级别代表来参加进博会，我想，他们来，我们欢迎。他们不来，也没有什么大不了。

前两天我在这里介绍过，目前报名参展的美国企业数量达到192家，比去年增长18%，美方参展面积达4.75万平方米，居各参展国首位。

这再次说明，美国企业看好中国的经济前景，看好中国的市场潜力，愿意继续投资中国，愿意继续深化与中方的务实合作。我想这更为重要。毕竟跟中国做生意的、跟中国开展具体经贸合作的，是美国的企业。

这里我要重申，中美经贸合作的本质是互利共赢，双方经贸关系中出现一些问题在所难免，关键是双方要本着相互尊重、平等相待的精神妥善加以解决。搞单边主义、保护主义和霸凌行径于事无补，根本解决不了问题。

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