中国推进国家治理体系和治理能力现代化将为世界提供新镜鉴——海外人士热议中共十九届四中全会公报

新华社北京11月1日电 综合新华社驻外记者报道：海外多国人士认为，中共十九届四中全会公报有关中国治理实践成功经验的总结，以及围绕中国特色社会主义制度、国家治理体系和治理能力的长远谋划，为中国今后的发展指明了正确方向，也为世界其他国家特别是发展中国家的制度建设提供了新镜鉴。

俄罗斯科学院远东研究所高级研究员瓦西里·卡申说，当前逆全球化和贸易保护主义思潮抬头，世界经济发展的不确定性增强。在这一背景下，进一步完善国家治理体系，增强国家治理协调能力，发展具有中国特色的社会主义市场经济，是完全合乎规律的。

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩认为，中国特色社会主义制度是中国发展道路的最佳选择。四中全会提出的制度安排涉及中国国家治理各个方面，对于观察和了解中国的发展方向非常重要。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，中国在改革开放以来能够取得伟大成就，无不得益于其独特的制度优势和发展模式。与资本主义市场经济注重增长与获取利润相比，社会主义市场经济能够更有效规划、合理分配，在注重经济增长的同时，也注重满足人民的生活需要。

法国巴黎第八大学教授皮埃尔·皮卡尔说，四中全会的成功举行，表明中国将进一步完善中国特色社会主义制度，促进各领域创新和进步。这不仅有利于中国的现代化发展和对外开放，也对推动全球治理体系改革起到积极作用。

日本东洋学园大学教授朱建荣认为，四中全会肯定了中国国家制度和国家治理体系的优势，总结了成功的实践经验，并系统地提出了未来的发展路径。面对国内国际两个方面，既强调了中国自身的全方位建设，也放眼于推动构建人类命运共同体。这对世界其他国家，特别是发展中国家将起到极大的启示作用。

奥地利外交部中国事务高级顾问、中国及东南亚研究所所长格尔德·卡明斯基高度关注公报提出的制度安排，认为这将完善立法体制机制，增强立法机构的监督作用，更有利于促进社会和谐稳定，有利于推进中国国家治理体系现代化。

厄瓜多尔国民大会议员多丽丝·索利斯认为，中国推进国家治理体系和治理能力现代化取得了令人惊叹的成就，值得世界肯定和研究。得益于国家治理体系和模式，中国长期保持政治稳定，在经济发展方面取得了跨越式发展。

卢旺达大学政治学系高级讲师伊斯梅尔·布坎南赞赏中国共产党在坚持和完善中国特色社会主义制度方面做出的努力，认为这清楚地显示了中国正沿着正确的方向实现社会主义现代化、改善国家治理体系和制度。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱认为，四中全会聚焦坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，表明中国共产党决心解决发展不平衡等重大挑战。中国承诺继续推进改革开放，这是推进治理体系和治理能力现代化的一部分，对于国际社会而言也是共享中国发展成果的机会。

埃及中国问题专家艾哈迈德·萨拉姆认为，中国共产党不断寻求推进治理体系和治理能力现代化，将善治的价值观深深植根于其中，值得其他发展中国家借鉴。（参与记者：王晓梅、栾海、杨士龙、金晶、徐永春、姜俏梅、沈红辉、于涛、郝云甫、吕天然、郭骏、李碧念）

(责编：刘洁妍、杨牧)