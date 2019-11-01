国际观察：程序确定，特朗普弹劾调查进入“新阶段”

民主党掌控的美国国会众议院10月31日投票通过了一项针对总统特朗普进行弹劾调查程序的决议案。民主党人称这项决议案的通过使弹劾调查“正当化”，而共和党和白宫则继续对决议案及弹劾调查进行抨击。

分析人士认为，随着这项为弹劾调查后续进展提供“路线图”依据的决议案通过，今后弹劾调查将由闭门转向公开，两党围绕弹劾总统的斗争将愈演愈烈。尽管众议院民主党人有足够的票数弹劾特朗普，但指望共和党把持的参议院给特朗普“定罪”致其下台并不现实。

首次全院表决

当天的投票是众议院首次就弹劾调查进行正式投票，投票结果为232票赞成、196票反对。议员们投票时基本依照党派“划线”，仅有两名民主党议员对决议案投了反对票，没有任何共和党议员投赞成票。

这项决议案就众议院进行弹劾调查的各个环节做了程序和规则上的规定，包括公开听证、传票发放和提问权分配、调查结论提交以及就弹劾建议举行投票等。决议案允许白宫方面以要求己方证人作证或提供证据、出席听证会、反驳证人证词、反复质询证人等方式表达意见，但如果众议院司法委员会主席认定白宫不配合调查，他有权拒绝特朗普或其律师的具体要求。

众议院议长佩洛西于9月24日宣布启动众议院对特朗普的弹劾调查。数周来，民主党人主导的国会众议院弹劾调查一直闭门进行，但媒体不断披露不利于特朗普的证人证词。白宫和共和党人抨击调查未经众议院投票授权，“程序不正当”。

分析人士认为，近一段时间来，不利于特朗普的消息不断被披露，民主党内部推进弹劾调查的共识越来越强，因此选择此时就弹劾调查程序举行全院投票。

美国乔治城大学政府事务学院高级研究员约书亚·赫德表示，决议案为弹劾调查的后续进展提供了“路线图”，其通过标志着弹劾调查发生重大转向，从初期大体上的闭门操作转变为公开的法律和政治行为。

两党激烈对立

针对决议案投票结果，民主党与共和党及白宫立场激烈对立。佩洛西在主持投票时强调权力制衡的重要性，称这项决议案所制定的规则相比美国历史上有过的弹劾程序“更加公平”。众议院情报委员会主席希夫说，民主党将“尽全力严肃”履行弹劾调查义务。

共和党众议员则炮轰决议案。众议院少数党党鞭史蒂夫·斯卡利斯抓住两名民主党众议员投反对票的事实，强调决议案不仅遭到共和党人一致反对，有民主党人也对决议案“忍无可忍”。众议院少数党领袖麦卡锡说，目前进行的闭门听证没有出现能弹劾特朗普的“令人信服的、压倒性的”证据。

特朗普在决议案通过后在社交媒体上宣称，这是美国历史上最大的“猎巫”行为，弹劾调查是对他的政治迫害。白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆称，决议案没有改变白宫被剥夺正当程序权利这一“根本性事实”。

分析人士指出，民主、共和两党对这场弹劾风波的看法从根本上就是严重对立的。民主党人认为特朗普今年7月要求乌克兰总统泽连斯基调查自己政治对手的做法足以构成弹劾条件；共和党人则认为弹劾调查是对特朗普的抹黑行为，民主党人是在试图改变2016年美国总统大选的结果。鉴于这种根本性对立，两党围绕弹劾进行的激烈斗争将会日趋白热化。

成功可能不大

众议院司法委员会主席杰里·纳德勒10月31日没有透露举行公开听证的具体时间表，不过有媒体认为，公开听证有望在11月内举行。随后众议院司法委员会将制定并讨论可能的弹劾条款，众议院可能在年底前举行弹劾投票。

目前，民主党掌控的众议院能确保弹劾条款以简单多数获得通过。依据美国宪法，接下来只有弹劾条款获得参议院三分之二参议员的支持，特朗普才会下台。美国弗吉尼亚大学政治学研究中心主任拉里·萨巴托指出，由于目前共和党控制参议院，且绝大多数共和党人支持特朗普，认为特朗普会最终下台的观点并不现实。

美国将在2020年11月3日举行总统选举，而两党预选将于明年2月正式开始。这意味着弹劾程序可能会与大选进程重合，或将对选情造成影响。民主党的盘算是，即便不能成功将特朗普弹劾下台，也可对其选情造成负面影响。然而，美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特对新华社记者表示，对支持特朗普的选民而言，他们将因弹劾调查而更加团结一致。

随着此次弹劾调查程序决议案的通过，后续调查进展正在成为选民关注的焦点。但从民主党方面来看，弹劾议题并非各竞选人的主打牌，他们更倾向于在党内辩论中宣扬各自在医保、移民、税收、教育等传统议题上的政策主张。（记者邓仙来 孙丁 徐剑梅）

(责编：刘洁妍、杨牧)