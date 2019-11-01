中国民乐混搭西方交响乐惊艳柏林

新华社柏林10月31日电（记者任珂 田颖）一场中国传统民乐与西方交响乐融合演绎的音乐会10月31日在柏林举行。《红旗颂》混搭《费加罗的婚礼》，琵琶、古筝和二胡混搭各式西洋乐器，让在场听众赞叹不已。

这场“美丽河北——东方民乐与西方交响的对话专场音乐会”由中国驻德国大使馆和河北省文化和旅游厅共同举办。当晚在柏林爱乐音乐厅，柏林爱乐室内乐团以一曲《红旗颂》为上千名听众拉开音乐会的序幕。

乐团为听众演奏了贝多芬的《C小调第五交响曲》、莫扎特的《费加罗的婚礼》、罗西尼的《塞维利亚的理发师》等经典作品。之后，4名中国艺术家加入乐团，在西洋乐器伴奏下，用中国传统乐器演奏东方曲调。

河北古筝演奏家张蓓与乐团合作演奏了古筝协奏曲《云裳诉》，琵琶演奏家涂善祥和乐团合作带来原创曲目《观沧海》，涂善祥和二胡演奏家白玉则与乐团奉上《白帝城幻想曲》。小提琴演奏家李新星还与乐团联合演绎了《丰收渔歌》。

在听众的欢呼声和掌声中，音乐家们返场演奏了名曲《战马奔腾》，二胡、琵琶、古筝与小提琴及西洋其他乐器的协作将音乐会氛围推向高潮。

“太棒了，太棒了！”来自柏林的退休音乐教师德林难掩激动。他说，中国音乐和乐器给他带来了巨大惊喜，中西音乐结合的效果好到他已无法用语言来形容。

音乐会开始前，柏林爱乐音乐厅大厅内还举办了“美丽河北——河北旅游风光图片展”，展示了中国河北省的文化历史、自然风光和民俗风情等图片。

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