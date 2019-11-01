人民网>>国际

中国民乐混搭西方交响乐惊艳柏林

2019年11月01日16:36  来源：新华网
 

　　新华社柏林10月31日电（记者任珂　田颖）一场中国传统民乐与西方交响乐融合演绎的音乐会10月31日在柏林举行。《红旗颂》混搭《费加罗的婚礼》，琵琶、古筝和二胡混搭各式西洋乐器，让在场听众赞叹不已。

　　这场“美丽河北——东方民乐与西方交响的对话专场音乐会”由中国驻德国大使馆和河北省文化和旅游厅共同举办。当晚在柏林爱乐音乐厅，柏林爱乐室内乐团以一曲《红旗颂》为上千名听众拉开音乐会的序幕。

　　乐团为听众演奏了贝多芬的《C小调第五交响曲》、莫扎特的《费加罗的婚礼》、罗西尼的《塞维利亚的理发师》等经典作品。之后，4名中国艺术家加入乐团，在西洋乐器伴奏下，用中国传统乐器演奏东方曲调。

　　河北古筝演奏家张蓓与乐团合作演奏了古筝协奏曲《云裳诉》，琵琶演奏家涂善祥和乐团合作带来原创曲目《观沧海》，涂善祥和二胡演奏家白玉则与乐团奉上《白帝城幻想曲》。小提琴演奏家李新星还与乐团联合演绎了《丰收渔歌》。

　　在听众的欢呼声和掌声中，音乐家们返场演奏了名曲《战马奔腾》，二胡、琵琶、古筝与小提琴及西洋其他乐器的协作将音乐会氛围推向高潮。

　　“太棒了，太棒了！”来自柏林的退休音乐教师德林难掩激动。他说，中国音乐和乐器给他带来了巨大惊喜，中西音乐结合的效果好到他已无法用语言来形容。

　　音乐会开始前，柏林爱乐音乐厅大厅内还举办了“美丽河北——河北旅游风光图片展”，展示了中国河北省的文化历史、自然风光和民俗风情等图片。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved