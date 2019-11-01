罗马尼亚汉学界举行中国图书翻译回顾展

新华社布加勒斯特10月31日电（记者林惠芬）罗马尼亚汉学界10月31日晚在位于布加勒斯特的罗国家文学博物馆举行70本罗马尼亚语版中国文学作品展示活动。

中国驻罗马尼亚大使馆科技参赞张健致辞说，本次书展精心收集了20世纪70年代以来翻译成罗语的70本中国文学作品，是罗语版中国文学作品的阶段性成就展示，更是对中华人民共和国成立70周年和两国建交70周年的献礼。

张健说，通过阅读罗语版的中国书籍，罗马尼亚人民可以更好地了解中国的思想、文化、历史和现状。今年8月，在北京国际图书博览会期间，两国签署了图书互译出版合作协议，旨在推动更多中罗优秀作品互译出版。

参加当天活动的不仅有年届八十的罗马尼亚第一代汉学家、翻译家，还有很多年轻面孔。汉学家、布加勒斯特大学中文系教授维尚女士回顾并介绍了中国文学作品罗语版的翻译历史。维尚回忆了当年在没有电脑、没有网络的艰苦条件下，中文系老师是如何晚上在家翻译、白天到学校与专家字斟句酌的情景。她鼓励年轻人青出于蓝，翻译出更多更好的中国文学作品。

布加勒斯特大学中文系主任、布大孔子学院罗方院长伯兰女士说，这些中国文学译作是罗马尼亚读者了解中国的一个窗口。此次活动不仅是对中国文学的敬意，更是对翻译者们辛勤劳作的价值认可。伯兰说，令人欣慰的是，最近十多年，两国图书出版界的交流越来越密切，图书互译出版也越来越丰富。

今年8月获得第13届“中华图书特殊贡献奖”的罗马尼亚翻译家罗阳表示，当天的活动是一个良好的开端，希望图书翻译展成为推动两国文化交流的动力。

本次活动的发起者、从事多年中文翻译的尤娜女士说，翻译是两国关系中的重要部分，希望罗马尼亚书架上的中国作品越来越丰富。

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