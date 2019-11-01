土耳其：参展面积翻番 通过进博会强化“一带一路”合作

新华社上海11月1日电（记者吴宇）来上海任职三年，亲身参与两届中国国际进口博览会，土耳其驻上海总领事萨布里·通奇·安格乐向新华社记者讲起进博会来已是如数家珍。首届进博会，土耳其43家企业参展，展馆面积800平方米。今年，58家企业参展，近2000平方米，参展面积翻了一番多。

安格乐说，其中，仅土耳其航空一家，就由首届的20平方米扩大至150平方米。其背后的动力，是2018年访问土耳其的中国旅客达到40万人次，比上一年大幅增长七成。

“土耳其政府鼓励企业抱团参展进博会，我们相信中国市场持续开放将为世界创造更多商机。参展进博会，是土耳其在‘一带一路’框架下加强与中国合作的新机遇、新起点。”安格乐说。

据介绍，首届进博会上，土耳其家电企业与中国一家电商平台签署了时长三年、总额达5亿欧元的购货备忘录，今年多家企业持续参展；橄榄油、坚果、茶等农产品企业也看好中国市场长远发展；航空旅行社等服务贸易企业积极性最高，期待中国2021年访土旅客能达到100万人次，未来成为土耳其在东亚地区最重要的旅游客源国。

在安格乐看来，对中国市场，土耳其企业既要重视，更需耐心。因为大多数土耳其人还缺乏了解，进入中国的土耳其企业还较少，时间也较短。

“中国的崛起，对世界来说意味着新的机遇，而不是威胁。中国的‘一带一路’倡议，已向外界发出‘共同发展’的清晰信号。通过参展进博会，有助于土耳其与中国进一步拓展务实合作。”安格乐说。

近日，参展第二届进博会的部分土耳其企业通过一票报关的形式，在两个大集装箱中装满了150多个品类的展品，犹如把一个“巴扎”（意为“集市”）搬到了进博会，也创下了进博会举办以来单票展品报关的数量之最。来自土耳其的干果、饮料、食品、日用品、家电、医疗器械等商品，不仅带来了浓郁的土耳其风情，也带来了土耳其企业深度参与中国发展、参与“一带一路”建设的渴望。

安格乐表示，“巴扎”是土耳其“活”的历史与文化，正是“巴扎”将四面八方的人和商品聚拢起来，创造出新的合作潜能。相信第二届进博会的土耳其国家馆，可以带给中国观众“巴扎”式的体验，也相信中国创办的进博会能成为国际性的“大巴扎”，带给世界更多发展商机。

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