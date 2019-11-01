新华社新加坡11月1日电 财经观察：自贸港新加坡谨防贸易保护主义伤害

新华社记者王丽丽

金丝雀对有害气体十分敏感，过去人们在矿井中放置金丝雀，来检测矿井内空气质量。新加坡工商联合总会执行总裁何鸣杰近日在一个论坛上发言时，用“矿井里的金丝雀”形容自贸港新加坡在保护主义威胁下的境遇。他认为，国际经贸摩擦频发之际，新加坡在东南亚国家中首当其冲。

长期以来，新加坡以贸易立国，经济高度依赖外贸，一直旗帜鲜明地反对贸易保护主义、倡导自由贸易。2019年上半年，新加坡对外贸易总额为3693.7亿美元，是同期国内生产总值（GDP）的两倍多。

近年来，受单边主义和贸易保护主义影响，新加坡经济增长一路下滑，与一些西方媒体所谓的“东南亚国家会在国际贸易摩擦中获益”的论调截然不符。

2018年新加坡GDP增长3.1%，不及前一年的3.7%。今年一季度，新加坡经济同比增速下探到1.1%，二、三季度同比增速均仅为0.1%。新加坡金融管理局今年9月发布的最新经济师调查报告预测，新加坡今年全年经济增速将明显放缓至0.6%。

经济增长乏力，企业特别是中小型企业率先感受到寒意。今年8月举行的新加坡第21届中小型企业大会公布的一项调查显示，38%的受访商家预计今年营业额将下滑，这一比例较去年高12个百分点，另有55%的商家预计利润会下滑。此外，今年二季度，新加坡国内批发销售同比下跌6.2%，海外批发销售同比下跌3.9%。

新加坡经济分析人士指出，今年以来国内工业产值下滑，意味着新加坡制造业持续疲软。批发业者眼见终端需求前景疲软以及宏观环境充满不确定性，均采取谨慎的进货和存货态度。

新加坡政、商界高度关注贸易保护主义对新加坡的影响，主张通过开发多元市场、推动企业转型升级、抱团出海等方式提升新加坡企业的抗风险能力，在应对短期风险的同时也强调着眼于长远规划。

新加坡绝大部分企业是中小企业，其数量约有21.5万家，贡献了新加坡一半的GDP，提供了70%的就业机会。针对国际上贸易保护主义和单边主义抬头的动向，新加坡贸工部长陈振声近期要求企业不应只注意应对短期挑战，而应放眼未来做出长远布局和准备。他提出，新加坡必须进一步争取签署更多自由贸易协定，以便让本地企业在任何情况下都能够进入不同市场。

新加坡中华总商会会长黄山忠则强调科技对企业提升竞争力的重要性。他鼓励中小企业借助数码化推动转型，包括使用人工智能、物联网来提高运作效率。

与此同时，多数新加坡专家认为，坚持多边合作，是抵御贸易保护主义的良方。

去年底，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院多边主义研究中心研究员乔尔·吴在东亚论坛网站发表文章，提醒贸易保护主义对贸易依赖型小型经济体构成巨大挑战。文章认为，坚持多边秩序是小型经济体的出路。

新加坡《联合早报》也发表社论指出，新加坡在构建开放的多边合作体系问题上向来不遗余力。今年8月，包括中国、美国在内的46个国家和地区作为首批签约方签署《新加坡调解公约》，彰显了新加坡在促进多边主义方面发挥的作用。

致力于中小企业研究的新加坡义顺集选区国会议员郭献川告诉记者，新加坡处在国际贸易的快车道上，国际化是新加坡中小企业的生存之道。新加坡在中国等地合作建设的工业园正是新加坡企业走出去的桥头堡。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)