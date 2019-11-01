金砖国家媒体高端论坛发表《金砖国家媒体高端论坛行动计划（2019-2020）》

新华社圣保罗10月31日电（记者彭桦）第四届金砖国家媒体高端论坛10月31日在巴西圣保罗举行，来自金砖五国的55家主流媒体机构的近百名代表出席本届论坛。与会代表就进一步深化金砖国家媒体合作达成广泛共识，并共同发表《金砖国家媒体高端论坛行动计划（2019-2020年）》。

与会媒体认为，世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，但全球化、和平发展、世界各国休戚与共依然是大势所趋。作为时代风云的记录者和社会进步的推动者，金砖国家媒体应深化合作传播，通过客观、公正、全面、及时的报道推动金砖各国人民增进了解和互信。

在开放、包容、合作、共赢的金砖精神指引下，为进一步深化金砖国家媒体合作，行动计划提出：金砖国家媒体应切实承担社会责任，积极促进民心相通。金砖国家媒体应秉持全面、客观、公正的报道理念，充分展示金砖国家发展成就和前景，客观报道金砖国家在经济、贸易、科技、民生、环保、生态文明等领域的发展成果；继续加强报道协作，维护国际舆论平衡。金砖国家媒体应在国际重大问题报道上加强协调，联合发声，维护和增强新兴市场国家和发展中国家的话语权，携手构建更加公平、公正的国际舆论传播秩序；继续深化交流与合作，加强新媒体领域合作。金砖国家媒体应继续推进和深化彼此间的交流与合作，不断拓展在新闻报道、业务培训、人才培养、金融信息服务、智库交流等领域的合作，探索新技术在新闻传播中的应用，推动新旧媒体融合发展；推动金砖国家媒体高端论坛机制化常态化发展。

金砖国家媒体高端论坛机制由新华通讯社倡议并联合巴西金融资讯集团、俄罗斯卫星通讯社、印度教徒报集团、南非独立传媒集团共同发起。本届论坛由新华通讯社和巴西金融资讯集团共同举办。

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