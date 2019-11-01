新华社塔什干11月1日电 通讯：赴华留学成为乌兹别克斯坦年轻人新向往

新华社记者蔡国栋

乌兹别克斯坦是中亚地区一个历史悠久的国家，很早就与中国通过丝绸之路联系起来。如今，在“一带一路”倡议实施的影响下，越来越多乌兹别克斯坦学生选择赴中国留学，留学中国已成为当地年轻人向往的新选择。

毕业于塔什干国立东方学院中文专业的图尔松博伊夫，曾在辽宁师范大学学习一年，现在塔什干当地一家翻译公司工作，日常以接待中国商务考察团和旅游团为主。

他说：“得益于学习中文，让我拥有了一份高收入的体面工作，也能为促进乌中经贸发展做出一定贡献，希望未来还能去中国读书。”

塔什干国立东方学院中文专业大三学生诺克胡扎耶夫，自高中起就在塔什干孔子学院学习中文，现在他的梦想是去清华大学攻读国际商法硕士研究生。

诺克胡扎耶夫说，随着乌加快对外开放，吸引了越来越多外国企业，未来肯定需要很多国际商法方面的专业人才。中国是世界第二大经济体，也是乌最大贸易伙伴，去中国学到相关课程，能更好应用于乌兹别克斯坦经济社会发展。

在中亚地区从事多年中文教学的塔什干孔子学院教师张建芳说，相比10多年前，学习中文在中亚国家优势越来越明显，大批赴中国深造的乌兹别克斯坦青年回国后不仅能找到一份高薪工作，也成为乌发展亟须的高素质人才。

中国教育部统计数据显示，截至今年7月底，共有6500名乌兹别克斯坦学生在华高校留学。

为了让乌兹别克斯坦学生更好了解中国大学和奖学金政策，今年10月中国高等教育展在乌首都塔什干举行。来自清华大学、浙江大学、武汉大学和西安交通大学等30所中国知名高校参展，吸引了很多乌兹别克斯坦学生和学生家长咨询。

吉林大学国际教育学院院长李梅花表示，目前有20多名来自乌兹别克斯坦的学生在吉大留学，他们都非常勤奋，刻苦学习，具有良好的道德素养。“我们也希望通过这次展会，招收更多优秀的乌兹别克斯坦学生到中国留学，为中乌合作发展提供人才支撑、人才保障。”

中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩表示，2019年是中乌关系快速发展的一年。蓬勃发展的中乌关系需要更多精通中乌语言、文化的优秀人才，两国教育合作前景广阔。

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