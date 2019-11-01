第四届金砖国家媒体高端论坛在巴西圣保罗举行

新华社圣保罗10月31日电（记者杨春雪）第四届金砖国家媒体高端论坛10月31日在巴西圣保罗举行。来自金砖五国55家主流媒体机构的近百名代表围绕“深化媒体合作传播 助力打造金砖命运共同体”的主题展开系列研讨，深化拓展金砖国家媒体友好交流与务实合作。

出席论坛的中国驻圣保罗总领事陈佩洁在开幕式致辞中说，金砖国家合作的成就及金砖机制在国际上的影响力，离不开金砖国家媒体的作用。随着金砖合作进入第二个“黄金十年”，金砖媒体合作也将迎来更好前景。

新华社总编辑何平在开幕式上发表主旨演讲说，当今世界正面临百年未有之大变局，金砖国家更应该担当作为，发出引领潮流的时代强音，凝聚30亿人民团结奋进的强大合力。作为历史的记录者，金砖媒体肩负着推动合作的时代重任，面临着携手共进的难得机遇。他为此提出四点倡议：一是唱响金砖发展的光明前景，积极反映金砖各国在经济、文化、民生、科技、环保等领域取得的成就；二是讲好民心相通的精彩故事，将金砖故事讲得更加动听、传播得更加广泛；三是构建与时俱进的数字媒体，共同推进新技术的研发应用；四是拓宽交流互助的合作领域，扩展新闻报道、业务培训、人才培养、金融信息服务、智库交流等领域合作，更响亮地发出金砖之声。

论坛共同主席、巴西金融资讯集团总裁若泽·桑切斯在致辞中说，金砖五国媒体应增加发言权，共同发出金砖声音，促进国际舆论更加公平公正。俄罗斯卫星通讯社、印度教徒报、南非独立传媒集团相关负责人也在开幕式上发言。

本届金砖国家媒体高端论坛由新华通讯社和巴西金融资讯集团共同举办。与会代表在开幕式后的分论坛上围绕“媒体在推动金砖务实合作和世界多极化中的角色”“新媒体技术发展助力金砖媒体合作”等议题进行深入探讨。闭幕会上通过了《金砖国家媒体高端论坛行动计划（2019—2020年）》。

高端论坛举行前，还召开了论坛主席团会议。

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