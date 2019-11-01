新华社巴黎11月1日电 专访：进博会向世界释放中国开放信号——访欧莱雅集团首席执行官安巩

新华社记者陈晨 韩茜

法国美妆巨头欧莱雅集团首席执行官让-保罗·安巩日前在巴黎总部接受新华社记者专访时说：“中国国际进口博览会（进博会）非常重要，它是世界上首个也是目前唯一一个以进口为主题的国家级博览会，向世界释放中国开放的信号。”

第二届进博会即将在上海开幕，众多法国知名企业纷纷报名参展。“带上世界来宠你”是欧莱雅的参展主题，第二次参展的欧莱雅今年将重点展示高端产品线、美妆科技、可持续发展实践体验等。

安巩说：“进博会将世界上最好的发明、品牌和产品带给中国消费者，这与我们的目标一致，并且我们同样期盼借进博会向世界展示美好。”他介绍说，去年欧莱雅集团共展出了500多件产品，今年继续成为首批签约参展企业，并将带来超过1000件产品。

目前，中国是欧莱雅集团的全球第二大市场。安巩坚信，中国将发展成为集团的全球第一大市场，并且这不仅体现在市场规模方面，还包括创新、科技、环保和可持续发展等诸多方面。

欧莱雅集团是众多家法国展商的一个缩影，截至目前，共有78家法国企业确认参加第二届进博会。安巩表示：“开放的中国市场对跨国企业具有强大吸引力。”

今年正值中法建交55周年，法国总统马克龙即将对中国进行国事访问并出席第二届进博会。安巩表示：“作为首批进入中国市场的法国企业之一，欧莱雅集团有幸成为中国开放和发展的亲历者和获益者。事实上，我们已融入两国关系之中，我们将竭尽全力助力两国经贸合作。”

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