新华社卢萨卡11月1日电 专访：进博会为非洲国家打开另一条发展经济之路——访赞比亚商贸工部长亚卢马

新华社记者彭立军

“中国国际进口博览会向非洲国家打开了另一条发展经济之路。”赞比亚商贸工部长克里斯托弗·亚卢马日前在接受新华社记者专访时这样说道。

亚卢马将代表赞比亚政府率领参展企业参加即将在上海举办的第二届进博会。他对中国政府为赞比亚产品进入中国市场提供平台表示感谢，称进博会让赞比亚人民和政府获益匪浅，不仅创造了外汇收入，也创造了更多的就业机会。

亚卢马说，通过第一届进博会，赞比亚成功将蜂蜜等产品出口到中国，“这是一个很好的开始”。赞比亚非常重视进博会，将认真对待，牢牢把握机会。

亚卢马介绍，越来越多的赞比亚中小企业看到进博会带来的机遇。今年将有更多赞比亚企业参展，相较于去年的14家，目前已确认参展企业35家，预计最终将有40家企业参展，涉及蜂蜜、辣木籽、珠宝、农作物、工艺品等多种产品。

亚卢马表示，参加进博会的意义不仅仅是让赞比亚产品进入国际市场，与其他国家企业的竞争也促使赞比亚中小企业提高自身产品质量和标准，促进企业革新与成长，提高赞比亚企业在非洲地区的竞争力。

“通过进博会，赞比亚企业还可以寻找合作伙伴和吸引投资，扩大生产规模。试想，如果赞比亚产品在中国市场获得认可，那意味着我们的产品已经达到更高质量水平，今后在非洲自贸区内将更有竞争优势。”亚卢马说。

亚卢马表示，赞比亚经济仍然依赖铜矿等原材料出口，赞政府鼓励产业多样化和发展制造业，增加产品附加值。赞比亚正努力实现“2030愿景”，即到2030年，赞比亚将建设成一个中等收入的工业化国家，进博会所提供的市场机会对赞比亚经济发展具有重要意义。

他说，今年赞比亚将作为非洲地区唯一主宾国参加进博会。赞中两国是全天候朋友，两国建交55年来友好关系越来越紧密，中国在卫生、教育、基础设施建设等领域对赞均有投资与合作，中国是值得信任的好伙伴、好朋友，进博会将推动两国经贸关系再上一个台阶。

据了解，中赞两国贸易额呈逐年上升趋势，中国是赞比亚第二大贸易伙伴，2018年双边贸易额达到50亿美元，同比增长33.91%，其中赞比亚对中国出口超过41亿美元。

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