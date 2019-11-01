西班牙表示可提供场所举办联合国气候变化大会

新华社马德里10月31日电（记者冯俊伟）西班牙首相府10月31日发表新闻公报说，在智利政府30日宣布放弃主办原定今年12月举行的联合国气候变化大会后，西班牙愿意全力配合举办该会议，包括在马德里提供会场，以确保大会仍能如期召开。

公报说，西班牙认为，为应对气候变化而采取的多边行动是联合国和欧洲联盟议程上的优先事项。鉴于会期临近，并考虑智利和伊比利亚美洲国家对大会的承诺以及近10个月来为举办大会所付出的巨大努力，西班牙看守政府首相佩德罗·桑切斯表示愿意提供举办会议的场所，并向智利总统皮涅拉转达了西班牙政府对智利的支持。

智利环境部长卡罗琳娜·施密特已正式将该提议递交给联合国。设在德国波恩的《联合国气候变化框架公约》（下称《公约》）秘书处将在下周的会议上对此进行讨论。

《公约》秘书处执行秘书帕特里夏·埃斯皮诺萨在波恩当地时间10月31日发布声明，确认智利政府已将这一进展告知秘书处。她表示，这种国家之间本着多边主义精神共同应对气候变化挑战的行为很鼓舞人心。

《公约》网站显示，今年联合国气候变化大会包含的《公约》第25次缔约方会议（COP25）、《京都议定书》第15次缔约方会议（CMP15）和《巴黎协定》第二次缔约方会议（CMA2）等会议原定于今年12月2日至13日在智利首都圣地亚哥举行。

智利总统皮涅拉10月30日宣布，智利政府放弃主办原定分别于今年11月和12月举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议和联合国气候变化大会，优先应对国内局势。

联合国气候变化大会1995年起每年在世界不同地区轮换举行。2019年大会落脚拉美及加勒比地区，最初的申办国巴西因内政问题在2018年11月撤回申请，智利随后宣布接替巴西承办。

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