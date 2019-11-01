新华国际时评：金砖媒体携手推动第二个“金色十年”

新华社圣保罗10月31日电 题：金砖媒体携手推动第二个“金色十年”

新华社记者杨春雪

金砖国家十余载同舟共济，无数精彩瞬间被媒体的镜头和笔尖定格成永恒。

10月31日，在巴西圣保罗举办的2019年金砖国家媒体高端论坛上，来自金砖五国的媒体人围绕如何“深化媒体合作传播 助力打造金砖命运共同体”展开深入交流。与会者一致认为，深化金砖国家媒体交流与合作既顺应时代发展大势，又契合金砖国家合作之需。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。媒体交流与合作是民心相通、国家友好、文明互鉴的重要基础。金砖国家媒体合作机制建立以来，通过定期举办高端论坛和联合摄影展，开展交流访问和联合采访，金砖国家媒体合作内容不断丰富，合作形式更加多样。在历史记录者的不辍耕耘下，一个个生动精彩的故事见证了金砖合作历程，不仅为民心相通打开一扇窗，而且播下了务实合作的种子。

如今，金砖合作机制已进入第二个十年，焕发出蓬勃的生命力，同时也面临着更加错综复杂的世界形势。作为时代桅杆上的瞭望者，金砖国家媒体人更需要汇聚起强大的力量，承担起媒体共同的责任，促进民心相通，维护国际舆论生态平衡，应对新的挑战。

在经济全球化不可逆转、合作共赢大势所趋的当今世界，单边主义和保护主义冲击国际秩序，成为突出威胁，国际局势充满各种不确定性。面对这种挑战，金砖国家媒体需要齐心协力，承担起媒体的社会责任，发出坚持多边主义的响亮声音，共同推动建设开放型世界经济，让构建新型国际关系和构建人类命运共同体的理念成为时代最强音。

与此同时，当今世界信息传播不平衡问题严重，国际舆论的主导权仍掌握在少数西方媒体手中。它们利用自身优势地位，频频在国际舆论场对发展中国家的政策、措施、发展模式进行片面解读，甚至歪曲、抹黑。金砖媒体加强合作，就是要维护公正、去伪存真，避免人们被各种“有色眼镜”欺骗。

除了外部的挑战，媒体也面临自身的变革。新技术的发展给传统媒体带来了巨大影响，世界传媒业正面临前所未有的变革。如何更好地将大数据、物联网、人工智能、量子通信等新科技运用到新闻生产与分发中，需要凝聚各国媒体的共同智慧。金砖国家媒体应抓住新媒体发展机遇，发挥后发优势，通过加强合作占领新技术的前沿阵地，扭转一直以来“西强东弱”的国际舆论格局，从而更好地维护和提升发展中国家的国际话语权。

“兄弟同心，其利断金。”十多年来，金砖国家在重大国际和地区问题上共同发声，成为全球治理体系中的重要力量和世界经济增长的重要引擎。如今，面对世界百年未有之大变局，新兴市场国家和发展中国家加速发展已成为不可阻挡的历史潮流，金砖国家媒体更应携手共进，推动金砖机制第二个“金色十年”从愿景变成现实。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)