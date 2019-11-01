德国纽伦堡国际发明展关注创新

新华社德国纽伦堡10月31日电（记者张毅荣）2019年德国纽伦堡国际发明展10月31日开幕。今年展会专门举办了创新论坛，吸引了众多业界人士参加。

德国机械制造商费斯托的机器人部门负责人多米尼克·博斯尔认为，虽然颠覆性创新难以预见，但影响社会发展的大趋势可以把握。“随着人口结构变化和城市化发展，我认为自动化、智能化、定制化领域的创新会不断涌现”。

博斯尔举例说，城市人口聚集和人口老龄化会让共享单车、网络打车为代表的共享经济模式变得更加普遍，“这既涉及技术创新，也涉及商业模式创新”。博斯尔认为中国的创新正在蓬勃发展，“中国式创新的特点在于不断尝试，并在实践中调整纠偏，直到目的达成。这种实用性和灵活性非常值得借鉴”。

德国弗劳恩霍夫集成系统和元器件技术研究所数据分析业务负责人马丁·舍伦贝格尔介绍说，弗劳恩霍夫协会作为知名应用型科研机构，始终保持世界领先的创新能力，原因是“同时注重基础研究和技术转化、扁平的组织架构以及对错误的包容，这些都有利于激发创造力”。他还强调，跨学科合作正在未来创新中发挥更重要的作用。

德国初创企业Evocortex主要从事机器人和传感器业务。总经理胡贝特·鲍尔认为，“打破陈规的前提是要首先了解已有的规范”，在此基础上，“建立鼓励创新的团队价值观，与合作伙伴及客户保持沟通，弹性的工作环境，外部有利的经济政策等，都是促进创新的重要条件”。

纽伦堡工商会创新和环境业务负责人罗伯特·施密特认为，能源转型、下一代汽车等领域与创新密切相关，他们积极配合并支持企业的创新活动。

纽伦堡国际发明展创立于1948年，每年吸引大量专业参观者前往寻找商业合作和投资机会，迄今已有逾3万项发明创造通过展会走向大众。今年展会将持续至11月3日，吸引了来自全球29个国家和地区的企业和个人携800多项发明参展。

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