世贸组织裁决印度数项出口补贴措施违规

新华社日内瓦10月31日电（记者凌馨）世界贸易组织10月31日发布专家组报告，裁决印度实施的数项出口补贴措施违反了世贸组织相关规定。

专家组报告指出，印度在多项出口激励计划中，通过减免关税、企业税、债务等方式，向印度出口商提供了禁止性出口补贴，违反了世贸组织《补贴与反补贴措施协定》中的相关规定。专家组建议，自报告公布后90天到180天内，印度应陆续取消各项违规出口补贴。

2018年3月，美国就印度多项出口补贴措施在世贸组织争端解决机制下提起诉讼，并向印度政府提出磋商请求。这些补贴措施涉及钢铁、药品、化学品、信息技术产品、纺织品等多个行业。美方认为，这些出口补贴为印度企业提供“不公平”竞争优势，使其以更低价格出口商品，损害了美国工人和制造业利益。

根据世贸组织争端解决程序，专家组报告类似于初审判决，如当事方对裁决结果有异议，可在报告发布后60天内，针对裁决结果继续提出上诉，并由世贸组织上诉机构进行复审。但是，鉴于目前世贸组织上诉机构正面临“停摆”危机，即便当事方及时提出上诉，此案能否完成复审程序仍存在不确定性。

由于美国持续阻挠上诉机构大法官的遴选程序，目前7个大法官职位中只有3人在任。如果遴选僵局持续，自12月11日起，上诉机构将只剩1名大法官。而根据世贸规则，任何案件都必须由3名大法官共同裁决。

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