新华社巴黎11月1日电 综述：进博会成为法国企业开拓中国市场的机遇窗口

新华社记者陈晨

今年，法国将成为第二届中国国际进口博览会（进博会）的主宾国之一，法国企业参展数量、签约面积都较首届有所提升，进博会已成为法国了解中国、中法合作的重要窗口。

中国驻法国使馆经商处公使衔参赞高元元日前表示，法国企业不仅参展数量、签约面积都较首届有所提升，还有诸多新亮点和新变化。此外，法国总统马克龙即将对中国进行国事访问并出席进博会，这对于中法两国具有特殊意义。

法国是首届进博会的重要参展国。高元元介绍说：“去年法国参展企业数量是69家，参展面积超过1万平方米，意向成交金额超过15.5亿美元。”

法国展商在首届进博会上尝到中国市场的甜头，纷纷报名参加第二届进博会。据中国驻法大使馆介绍，截至目前，共有78家法国企业签约参展。

全球领先的奢侈品集团路威酩轩集团将亮相第二届进博会新设的品质生活馆。路威酩轩集团董事安托万·阿尔诺表示，这展示出路威酩轩对中国经济长期活力的信心，以及渴望与中方合作的意愿，也体现出集团对中国市场和进博会的高度重视。

乐斯福集团首席执行官安托万·博勒接受新华社记者采访时表示，中国是一个正在成长的市场，具有活力和竞争力。他看重进博会的开放性和创新性。“今年我们再次参加进博会，展区面积翻倍，期待有更佳表现、得到更多关注。”

法国农业食品委员会主席埃里克·格兰德介绍说，今年法国将有七家乳制品企业和一家果蔬企业参加进博会，“对我们来说，进博会是面向中国乃至世界市场的一个巨大窗口”。

格兰德说：“我们期待向中国消费者展示优质和多样化的产品，例如法国奶酪品种多达1200多种，这是我们参展并进入中国市场的优势所在。”他还强调，进博会为法国企业提供了一次与中国当地政府、相关行业、研究机构等近距离接触和交流的最佳机会。

法国国家乳制品行业协会主席蒂埃里·罗克弗伊也表示：“近年来，美欧市场接近饱和状态，而中国市场极具潜力。我们积极推动法国乳制品企业参加进博会，旨在让中国消费者和法国企业增进相互了解。”

法国汽车行业以及汽车零部件制造商也不想错过通过进博会进一步开拓中国市场的机会。法国汽车零部件制造商协会会长克洛德·卡姆表示，汽车领域新技术方兴未艾，参加进博会正当其时，这是法国企业了解中国和行业新科技发展的重要机会。

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