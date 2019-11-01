弹劾特朗普调查继续 美国会将传唤博尔顿闭门作证

美国国会众议院30日传唤前总统国家安全事务助理约翰·博尔顿出席听证会，为针对总统唐纳德·特朗普的弹劾调查作证。

另外，一名总统高级顾问在到国会作证前一天传出准备辞职的消息。

【传票催作证】

消息人士30日披露，众议院主导弹劾调查的3个委员会要求博尔顿11月7日到国会闭门作证。

不少证人先前提及博尔顿为特朗普与乌克兰方面的“交易”担忧。博尔顿9月遭总统解职，曾公开质疑总统私人律师鲁迪·朱利安尼的“秘密运作”，嘲讽那像“毒品交易”，他不想卷入。

只是，他的律师查尔斯·库珀30日回应，如果没有收到传票，博尔顿不会作证。

先前不愿作证的多名证人收到国会传票后现身众议院，包括30日作证的两名外交官。

国务院官员克里斯托弗·安德森和凯瑟琳·克罗夫特当天作证，“呼应”先前部分证词。后者提及在一次会议上得知美国政府依照特朗普指示搁置对乌克兰的军事援助。

众议院启动弹劾调查一个月有余，重点是特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基7月一次通话。特朗普受到以冻结军援施压对方调查民主党总统竞选人乔·拜登及其儿子的指认。

【证人欲请辞】

一名高级政府官员30日说，特朗普的俄罗斯和欧洲事务高级顾问蒂姆·莫里森将离职。莫里森定于31日前往国会作证。

美联社报道，莫里森作证可能是弹劾调查的关键一环。他可能旁听过美乌总统通话，依据其他证人所述是一个“重要角色”。美国驻乌克兰代理大使威廉·泰勒上周作证时10多次提及莫里森。

不愿意公开姓名的那名高官说，莫里森考虑辞职已有一段时间，现在“决定寻找其他机会”。

莫里森2018年7月进入国家安全委员会，任大规模杀伤性武器和生化防御事务高级主管，后转任现职。

【谋划下一步】

众议院定于31日全体表决一项关联弹劾调查程序的决议。决议就调查下一步如何推进作出安排，涉及公开听证等事项。这将是众议院首次就弹劾事宜作正式表决。

众议院由民主党掌控。美联社报道，多数民主党籍众议员预期支持这一决议，因为他们即使不支持弹劾本身，也希望调查能以更正式的程序推进。

共和党方面指认整个弹劾调查违法。特朗普声称，他做好了“战斗”准备。

当前调查是美国众议院历史上第4次针对总统的弹劾调查。众议院希望确定特朗普要求外国政府调查自己的国内政治对手是否属于滥用职权。

只是，众议院即使通过针对特朗普的弹劾条款或正式指控特朗普，是否解职特朗普取决于参议院，而参议院现在由共和党占据多数席位。

迄今仅安德鲁·约翰逊和比尔·克林顿两名总统受到众议院“弹劾”，都获参议院认定无罪。理查德·尼克松总统1974年遭弹劾以前辞职。（王雪梅）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)