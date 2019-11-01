阿联酋从也门亚丁撤兵 但会继续参与也门反恐行动

阿拉伯联合酋长国军方10月30日说，阿联酋军队已经撤离亚丁，把对这一也门临时首都的控制移交给沙特阿拉伯和也门政府军。

沙特主导的多国联军2015年介入也门战事，帮助也门政府军打击胡塞反政府武装。作为多国联军成员，阿联酋军队协助从胡塞武装手中夺取南部港口城市亚丁，交还也门总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪领导的政府。

也门1990年实现南北统一。南部分离武装与政府军联手打击胡塞武装，今年8月与政府军反目，再次谋求独立。他们占领亚丁，迫使哈迪和政府官员出逃。

沙特斡旋下，也门南部分离武装效忠的南方过渡委员会与也门政府最近几周在沙特西部城市吉达直接和间接对话，已经达成初步协议，有望结束两个多月的对峙。

南方过渡委员会得到阿联酋支持。消息人士说，阿联酋对哈迪政府多有保留，因为怀疑哈迪与穆斯林兄弟会过从甚密。穆兄会总部设在埃及，是伊斯兰复兴运动的宗教组织，在阿联酋等多个阿拉伯国家被列为恐怖组织。

消息人士告诉路透社记者，阿联酋10月上旬开始逐步从亚丁撤军，以配合也门南部分离武装与也门政府的初步协议。阿联酋军方10月30日在一份声明里强调，阿联酋军队虽然撤离亚丁，但会继续在也门南部多个省份以及其他地区参与反恐行动。

暂时不清楚阿联酋驻也门军队的人数。由于国际社会压力和海湾局势紧张，阿联酋6月以来削减在也门的驻军规模。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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