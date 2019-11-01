丹麦放行“北溪-2”项目 美国欲阻挠或为时已晚

几经拖延，丹麦政府10月30日终于批准“北溪-2”项目。这意味着这一天然气输送管道项目排除最后障碍，有望数月内竣工。

俄罗斯方面力推“北溪-2”和“土耳其溪”输气管道项目，遭遇美国方面强烈反对，甚至威胁动用制裁手段。只是，上述项目施工进度较快，美方即使施加制裁也难以阻碍项目竣工。

【丹麦亮绿灯】

丹麦能源署10月30日批准“北溪-2”天然气管道项目在丹麦博恩霍尔姆岛东南方向海域施工，丹麦段管道长147公里。

“北溪-2”由俄罗斯和德国等欧洲国家合作建设，管道全长1200多公里，线路绕开乌克兰等东欧国家，“走水路”铺设波罗的海海底管道，把俄罗斯天然气输送到德国，再经由德国干线管道转运其他欧洲国家。

“北溪-2”建成后，德国有望取代乌克兰，成为俄罗斯天然气欧洲转运枢纽。

2017年4月以来，丹麦政府迟迟没有批准“北溪-2”丹麦段施工，施工方颇为焦急。路透社报道，“北溪-2”施工进度现在超过87%，几乎已经铺设到丹麦。

“北溪-2”由俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）牵头，50%资金由俄气承担，其余50%资金来自德国尤尼珀公司、巴斯夫公司温特斯哈尔分公司、英荷壳牌石油公司、法国昂吉集团和奥地利国家石油公司等欧洲企业。

俄气董事长维克托·祖布科夫10月初在一场能源论坛上说，丹麦如果再不批准这一项目，管道将不得不绕过丹麦专属经济区，那样工期更长、造价更贵。

得知丹麦政府批准这一项目，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京10月30日访问匈牙利期间说，“北溪-2”符合欧洲国家利益，“我们欢迎（丹麦政府）这一决定”。

【美国或阻挠】

“北溪-2”丹麦段项目管理人员萨米拉·基弗·安德松10月30日告诉路透社记者，施工方今后几周开始为后续铺设作业做准备。她拒绝披露详细时间表。一名项目发言人推测，项目有望“今后数月”竣工。

丹麦能源署介绍，依据丹麦法律，“北溪-2”丹麦段需要等待4周方可正式施工。在此期间，相关方可以对丹麦能源署的批准提出质疑。

祖布科夫先前估算，获得丹麦批准后，施工方有能力在四五周内完工。

值得注意的是，“北溪-2”项目招致美国、乌克兰和波兰反对。

美国是俄罗斯在欧洲能源市场的竞争对手，希望欧洲进口更多美国产液化天然气。乌克兰和波兰则担心俄罗斯减少或停止经由两国向欧洲输送天然气，让两国承受经济和地缘政治损失。

除“北溪-2”外，俄罗斯还在推进“土耳其溪”输气管道项目，希望利用这条管道向土耳其供应天然气并经由土耳其向欧洲南部输气。

匈牙利总理欧尔班·维克托10月30日与普京会晤后举行联合记者会，表示匈牙利有意明年加入“土耳其溪”项目。按照设想，这条管道将把天然气从土耳其输往保加利亚、塞尔维亚和匈牙利。

美国方面多次威胁就“北溪-2”项目实施制裁。然而，多名美国官员认为，美方若想诉诸制裁为时已晚，项目距离竣工已经不远。

新近获得美国驻俄罗斯大使提名的常务副国务卿约翰·沙利文10月30日在国会出席人事听证会时表达类似观点：“事情可能已经发展到这个地步：不管我们采取什么措施，俄罗斯人都有资源和能力完成（‘北溪-2’）管道建设。”（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)