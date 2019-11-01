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巴西有意加入石油输出国组织 加入欧佩克即减产？

2019年11月01日08:46  来源：新华网
 

　　巴西总统雅伊尔·梅西亚斯·博索纳罗确认巴西收到非正式邀请，有意加入石油输出国组织（欧佩克）。

　　这一消息意味着巴西可能成为近年加入欧佩克的最重量级产油国。只是，巴西石油行业一些人士质疑是否应该加入。

　　【重量级扩容？】

　　博索纳罗10月30日在沙特阿拉伯首都利雅得一场投资会上说：“我个人非常希望巴西成为欧佩克一员。”

　　博索纳罗访问沙特期间会晤王储穆罕默德·本·萨勒曼等官员，说收到加入欧佩克的非正式邀请，他需与本国能源官员商议。

　　彭博社援引他的话报道，“（邀请）或许是第一步”。

　　欧佩克官员说，双方正继续磋商，这一国际组织没有发出正式邀请。

　　按照国际能源署的说法，巴西正大幅提高海上油气田产量，8月原油日产量激增22万桶，达到创纪录的310万桶，超过欧佩克现有总产量的10%。加入欧佩克后，巴西将成为这一组织内第三大产油国，仅次于沙特阿拉伯和伊拉克。

　　【加入即减产？】

　　博索纳罗声称，巴西石油储量比一些欧佩克成员国丰富，正成为全球第六大产油国，加入欧佩克有助于稳定全球市场。

　　他的说法遭到一些巴西石油行业人士质疑。

　　巴西石油公司一名高级主管说，巴西今后几年要生产更多原油，“（加入欧佩克）当然也是一种可能，但包括巴西石油公司在内，我们从来没有讨论过这件事”。

　　巴西政府已批准14家企业参与下周大型石油项目竞标，合同总额预期超过250亿美元。这场号称“转让石油开采权”的拍卖会定于11月6日举行，吸引不少石油行业巨头企业。

　　一名业内人士说，加入欧佩克意味着减产，博索纳罗在竞标前夕说那样的话不明智。（高冰冰）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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