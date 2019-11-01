人民网>>国际

新中国成立70年“大使说”系列报道——

90岁高龄王嵎生大使忆何以获赞“最帅APEC高官”

2019年11月01日08:45  来源：人民网-国际频道
 
资料图：王嵎生大使
资料图：王嵎生大使

从学生时代起，王嵎生就一直关心国际形势，希望能为国家作出贡献。事实证明，他做到了。从1954年进入到外交部工作，王嵎生先后在尼日利亚和哥伦比亚担任大使，担任亚太经合组织（APEC）高官，足迹遍跨非洲、亚洲和拉丁美洲。现在已90岁高龄的他仍然关心着国际局势和国家发展，活跃在各种讲座和学术活动中。

作为新中国外交的亲历者和见证人，王嵎生日前向人民网记者讲述了自己经历的外交往事。

1950年，王嵎生以优秀的成绩考入浙江大学中国文学系，但是就读大学才不到半年，朝鲜战争就爆发了。战争的炮火逼近我国边境，唇寒齿亡，紧急情况下，中国人民志愿军跨过了鸭绿江，进行抗美援朝。王嵎生义无反顾地选择投笔从戎，参军抗战。但是由于身体原因，王嵎生并没能参与前线抗战，命运把他带到了北京外国语大学学习英国文学。在大学期间，王嵎生积极参加学生活动，连续担任几年的学生会主席，这些都成为他人生宝贵的经历。1954年毕业之后，他正式进入外交部工作，从礼宾司到新闻司，再到后来的大使、APEC高官，王嵎生一步一个脚印，走出了精彩的外交官之路。

创新办外交 推动中尼友好

为了推动中尼两国的友好关系，王嵎生作出了很多努力，他向记者讲述了印象最深刻的一件外交往事。

20世纪80年代，尼日利亚“小精英”足球队到北京来参加一场青少年足球赛，并且顺利地打进了决赛。王嵎生说：“按照传统观念来讲，如果尼日利亚得冠军发个电报就行了。但我感觉这么重要的足球比赛，尼日利亚进入了决赛，我们应该有所表示。不管是亚军还是冠军，都是值得祝贺的。”作为大使，王嵎生请使馆新闻处和文化处准备两份贺电，一个是祝贺尼得冠军的，一个是祝贺得亚军的。与预想一样，当天尼日利亚获得冠军。比赛结果一出，王嵎生大使第一时间发出贺电，第二天尼日利亚所有的报纸头版都是中国大使的贺电。

“全世界祝贺他们得冠军最早的，就是中国的大使。这件事的影响比较大，尼日利亚全国都欢腾一片。我也非常很高兴，感觉为国家做了一点好事。”王嵎生边笑道边说，“这是一件看起来平凡的小事，我也可以不发贺电，可以按部就班地由外交部发贺电或者建议外交部发贺电。但是我这种做法就是一种独创的做法。创新办外交并不是很容易，不是每一件事情都可以做到的。”

“高光“时刻 获赞最帅APEC高官

回忆起自己外交生涯的“高光”时刻，最让王嵎生自豪的还是1998年在马来西亚举办的APEC高官晚会上，大家异口同声称他为“最帅APEC高官”。王大使笑着说道：“我内心的第一反应并没有觉得这是在真正夸我长得最帅。我认为说我是最帅APEC高官，那是在称赞我们中国外交搞得好。”

中国的政策得人心，不仅体现在对外交官的认可，还体现在他国对中方的友好态度上。王嵎生回忆道，他在尼日利亚和哥伦比亚当大使时，无论当地的政治局势有多么混乱，都能体会到当地老百姓和政府对中方人士的友好。他表示：“这其中的原因有两个。第一，我们中国的国际影响力在不断地加强。第二，我们的外交政策是得人心的。我们的外交政策一直主张平等相待、和平共处、合作共赢。”

“这些都是顺应时代潮流的。现在‘共商、共建、共享’理念全世界都能接受。中国的政策不强加于人，不是狂妄地要求别人和我们一样。”王嵎生说。

作为外交官首先有一颗爱国之心

谈到对新一代年轻外交官的期待时，王嵎生说道：“作为外交官首先有一颗爱国之心，然后要懂得国家大政方针、形势政策以及一个时期新的发展变化，还要与时俱进，及时了解国家的政策、导向、趋向和诉求。” （贾文婷、实习生刘晗璐） 

(责编：贾文婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved