90岁高龄王嵎生大使忆何以获赞“最帅APEC高官”

资料图：王嵎生大使

从学生时代起，王嵎生就一直关心国际形势，希望能为国家作出贡献。事实证明，他做到了。从1954年进入到外交部工作，王嵎生先后在尼日利亚和哥伦比亚担任大使，担任亚太经合组织（APEC）高官，足迹遍跨非洲、亚洲和拉丁美洲。现在已90岁高龄的他仍然关心着国际局势和国家发展，活跃在各种讲座和学术活动中。

作为新中国外交的亲历者和见证人，王嵎生日前向人民网记者讲述了自己经历的外交往事。

1950年，王嵎生以优秀的成绩考入浙江大学中国文学系，但是就读大学才不到半年，朝鲜战争就爆发了。战争的炮火逼近我国边境，唇寒齿亡，紧急情况下，中国人民志愿军跨过了鸭绿江，进行抗美援朝。王嵎生义无反顾地选择投笔从戎，参军抗战。但是由于身体原因，王嵎生并没能参与前线抗战，命运把他带到了北京外国语大学学习英国文学。在大学期间，王嵎生积极参加学生活动，连续担任几年的学生会主席，这些都成为他人生宝贵的经历。1954年毕业之后，他正式进入外交部工作，从礼宾司到新闻司，再到后来的大使、APEC高官，王嵎生一步一个脚印，走出了精彩的外交官之路。

创新办外交 推动中尼友好

为了推动中尼两国的友好关系，王嵎生作出了很多努力，他向记者讲述了印象最深刻的一件外交往事。

20世纪80年代，尼日利亚“小精英”足球队到北京来参加一场青少年足球赛，并且顺利地打进了决赛。王嵎生说：“按照传统观念来讲，如果尼日利亚得冠军发个电报就行了。但我感觉这么重要的足球比赛，尼日利亚进入了决赛，我们应该有所表示。不管是亚军还是冠军，都是值得祝贺的。”作为大使，王嵎生请使馆新闻处和文化处准备两份贺电，一个是祝贺尼得冠军的，一个是祝贺得亚军的。与预想一样，当天尼日利亚获得冠军。比赛结果一出，王嵎生大使第一时间发出贺电，第二天尼日利亚所有的报纸头版都是中国大使的贺电。

“全世界祝贺他们得冠军最早的，就是中国的大使。这件事的影响比较大，尼日利亚全国都欢腾一片。我也非常很高兴，感觉为国家做了一点好事。”王嵎生边笑道边说，“这是一件看起来平凡的小事，我也可以不发贺电，可以按部就班地由外交部发贺电或者建议外交部发贺电。但是我这种做法就是一种独创的做法。创新办外交并不是很容易，不是每一件事情都可以做到的。”

“高光“时刻 获赞最帅APEC高官

回忆起自己外交生涯的“高光”时刻，最让王嵎生自豪的还是1998年在马来西亚举办的APEC高官晚会上，大家异口同声称他为“最帅APEC高官”。王大使笑着说道：“我内心的第一反应并没有觉得这是在真正夸我长得最帅。我认为说我是最帅APEC高官，那是在称赞我们中国外交搞得好。”

中国的政策得人心，不仅体现在对外交官的认可，还体现在他国对中方的友好态度上。王嵎生回忆道，他在尼日利亚和哥伦比亚当大使时，无论当地的政治局势有多么混乱，都能体会到当地老百姓和政府对中方人士的友好。他表示：“这其中的原因有两个。第一，我们中国的国际影响力在不断地加强。第二，我们的外交政策是得人心的。我们的外交政策一直主张平等相待、和平共处、合作共赢。”

“这些都是顺应时代潮流的。现在‘共商、共建、共享’理念全世界都能接受。中国的政策不强加于人，不是狂妄地要求别人和我们一样。”王嵎生说。

作为外交官首先有一颗爱国之心

谈到对新一代年轻外交官的期待时，王嵎生说道：“作为外交官首先有一颗爱国之心，然后要懂得国家大政方针、形势政策以及一个时期新的发展变化，还要与时俱进，及时了解国家的政策、导向、趋向和诉求。” （贾文婷、实习生刘晗璐）

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