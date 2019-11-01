埃尔多安说叙库尔德武装没撤干净 土方将作出反应

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安30日说叙利亚库尔德武装在规定时间内没有完全撤离叙土边境“安全区”，与俄罗斯方面先前说法相反。

埃尔多安在执政党正义与发展党议员会议上说，俄方先前通报，库尔德武装已完成后撤，但“依据我们掌握的信息，这没有完全实现”。

他同时说，土方将在“实地评估后作出必要反应”。

土耳其认定叙利亚库尔德“人民保护部队”是恐怖组织，威胁土耳其国家安全。土耳其军队本月9日进攻叙利亚东北部库尔德武装控制区，试图沿叙土边境开辟30公里纵深“安全区”，把库尔德武装逐出这一地区。

土耳其与美国17日商定，土方暂时停火，条件是库尔德武装最迟22日撤出“安全区”。停火时限结束前，埃尔多安与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京22日达成谅解备忘录，约定库尔德武装人员和武器须在150小时内、即最晚截至当地时间10月29日下午撤至土叙边界线30公里以外区域；撤离完成后，土俄士兵将在叙土边境特定地区联合巡逻。

俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古29日说，库尔德武装按时完成后撤。土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔当天晚上说土俄“不久”将开始联合巡逻，但没有提及具体时间。

埃尔多安30日说，联合巡逻将从11月1日开始。“如果我们发现，恐怖组织成员没有撤到30公里以外，或者继续出现袭击，无论袭击来自哪里，我们保留发起行动的权利。”

俄罗斯卫星通讯社报道，绍伊古30日与阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫会面时说，落实俄土达成的谅解备忘录不会一帆风顺，但这份文件可能是确保叙利亚和平和维护叙方主权的唯一途径。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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