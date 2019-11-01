联合国安理会延长驻达尔富尔维和部队任期

新华社联合国10月31日电（记者尚绪谦）联合国安理会10月31日一致通过决议，决定将联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔特派团（联非达团）的任期延长一年，至2020年10月31日。

当天通过的第2495号决议敦促苏丹政府、达尔富尔地区武装组织以及其他所有利益攸关方积极参与并推进和平进程，为联非达团的最终撤出创造条件。决议决定暂缓缩减联非达团的规模，要求2020年3月31日前维持现有的部队和警察人数上限。决议促请联合国秘书长和非盟委员会主席在2020年1月31日前向联合国安理会提交一份特别报告，就缩减联非达团规模的路径以及联非达团撤出后的安排提出建议。安理会将于2020年3月31日前就这两个问题作出决定。

第2495号决议要求联非达团继续致力于促进达尔富尔和平进程，保护平民，监督和报告侵犯人权事件，为人道主义援助提供便利，为难民重返家园或第三地安置创造必要的安全条件。

达尔富尔地区位于苏丹西部。2003年以来，达尔富尔地区一些武装组织开始与政府军发生冲突。2007年7月，联合国安理会授权在达尔富尔地区部署联非达团，以支持执行和平协议，并保护平民、联合国人员和国际人道救援人员安全。此后联合国安理会多次延长联非达团任期。

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