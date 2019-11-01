远离文明 暴露虚伪（钟声）

10月30日，美国国务卿蓬佩奥在哈德逊研究所举办的活动上发表演讲，以其惯用的欺骗、泼脏水伎俩，攻击中国共产党和中国政府，妄称中国挑战美国乃至全世界。蓬佩奥彻头彻尾的造谣、污蔑和抹黑，充分暴露其根深蒂固的政治偏见和阴暗心理。

美方一些人最近时不时抛出奇谈怪论，企图妖魔化中国，其冷战思维着实令人惊诧。蓬佩奥的头脑中好像装置了一个模型，只要输入“中国”一词，就只能输出预设的负面结论，跟现实、真相完全不符。他偏执地大搞意识形态对立，不能容忍中国选择符合国情的发展道路。他口口声声表示希望中国繁荣进步，表示美国不寻求与中国对抗，但总是对中国内政进行无端指责，完全没有对他国的尊重，显示出远离文明的虚伪本性。

蓬佩奥抹黑中国内政，既是荒谬无理，又是不自量力。中国共产党在近百年的奋斗中始终代表和坚定维护中国人民的根本利益，为中华民族的独立解放、富强复兴而不懈奋斗。中国发展得好不好，中国治理得怎么样，近14亿中国人民最有发言权，世界上的正义之士自有公论。新中国成立70年来，中国人民在中国共产党领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路，取得了举世瞩目的伟大成就。中国已成为世界第二大经济体，8亿多中国人实现脱贫，拥有世界上最大规模的中等收入群体，经济增速在世界主要经济体中位居前列，连续多年对世界经济增长的贡献率位居世界第一……无可辩驳的事实充分证明，这是一条符合中国国情的正确道路，是一条对世界发展具有深刻启发和借鉴意义的道路。任何人妄图阻挠中国稳定发展，都必将是徒劳的。

蓬佩奥置国际公义于不顾，不时上演挑拨中国与他国关系的把戏，居心之险恶为世人所不齿。中国一直奉行独立自主的和平外交政策，新时代的中国致力于同各国一起构建新型国际关系、构建人类命运共同体，始终站在正义一边。中国已与180个国家建立外交关系，朋友圈越来越大。共建“一带一路”成就斐然、造福人民，国际社会成员广泛积极参与。中国继续扩大开放，继续推进与世界各国的合作共赢，这种友好互利的强大根基，是任何人靠任何手段都无法破坏的。

中美关系是世界上最重要的双边关系之一。历史和现实充分证明，中美合则两利、斗则俱伤。世人普遍期待美国对华政策能够基于现实、保持理性，不要被政治偏执和战略误判引入歧途。应该看到，在中美关系的关键阶段，任何挑衅言行都是错误的甚至危险的。相互尊重、求同存异才是中美两国应有的相处之道。奉劝美方一些人抛却傲慢与偏见，停止不合时宜的妄动，按照中美两国元首确定的原则和方向，在相互尊重的基础上管控分歧，在互利互惠的基础上拓展合作，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 03 版）

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