美国会众议院通过针对特朗普的弹劾调查程序决议案

新华社华盛顿10月31日电（记者徐剑梅 孙丁）美国国会众议院10月31日以232票赞成、196票反对的表决结果，通过一项针对总统特朗普的弹劾调查程序的决议案。这是众议院首次就这一弹劾调查举行正式投票。

10月31日，在美国华盛顿，美国国会众议长佩洛西（后中）主持针对总统特朗普进行弹劾调查程序的决议案投票。 新华社发（梅利娜·玛拉 摄）

投票结果几乎完全依照党派划线，没有共和党众议员对决议案投赞成票，民主党众议员中有两人投了反对票。

众议院议长佩洛西在主持投票时强调权力制衡的重要性，称这项决议案所制定的规则相比美国历史上有过的弹劾程序“更加公平”。特朗普则在决议案通过后在社交媒体上宣称，这是美国历史上最大的“猎巫”行为。部分共和党国会议员表示，决议案没有改变弹劾调查过程对特朗普“不公平”的本质。

10月31日，在美国华盛顿，美国国会众议长佩洛西主持针对总统特朗普进行弹劾调查程序的决议案投票。新华社发（梅利娜·玛拉 摄）

这项决议案规定了众议院就弹劾调查进行公开听证、传票发放和提问权、提交调查结论，以及就弹劾建议举行投票等方面的程序和规则。决议案允许白宫方面以要求己方证人作证或提供证据、出席听证会、反驳证人证词、反复质询证人等方式表达意见，但如果众议院司法委员会主席认定白宫不配合调查，他有权拒绝特朗普或其律师的具体要求。

数周来，民主党人主导的国会众议院弹劾调查一直闭门进行，但媒体不断披露不利于特朗普的证人证词，白宫和共和党人则抨击调查未经众议院投票授权，“程序不正当”。根据分析人士和媒体预测，决议案通过后，弹劾调查有可能在11月中旬进入公开听证阶段。

佩洛西9月24日宣布启动众议院对特朗普的弹劾调查，起因是一名情报界人士匿名检举特朗普7月在同乌克兰总统泽连斯基通话时要求对方调查美国民主党总统竞选人拜登及其儿子。民主党指责特朗普滥用职权谋求私利，寻求外国势力干预明年美国总统选举。特朗普坚称不存在与乌方的“利益交换”。

(责编：白宇、岳弘彬)