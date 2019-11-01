日本冲绳县琉球王国都城遗址发生火灾

本报东京10月31日电 （记者刘军国）位于日本冲绳县那霸市的琉球王国都城遗址首里城10月31日凌晨突发大火，包括正殿、北殿和南殿等7栋4200平方米建筑物被烧毁。周围至少30名居民被临时疏散，目前没有人员受伤消息。

那霸市消防局在当天早晨举行的记者会上说，当天凌晨2时40分许，首里城安保公司拨打火警电话报告首里城起火。那霸市消防局称，截至目前已出动30辆消防车、100多名消防队员参与灭火。正殿、北殿和南殿均为木质结构，全部在火灾中被烧毁。起火原因仍在调查中。

10月27日起当地举办“首里城节”，其间将举行再现琉球王国宫廷仪式的活动。据悉，相关人员一直工作至30日深夜，但起火时没有人在场。

始建于500多年前的首里城曾是琉球王国的行政中心和文化中心，此前曾多次被烧毁，1992年首里城正殿等主要建筑物按照历史资料完成修复重建。2000年包括首里城在内的琉球王国都城遗址被联合国教科文组织列为世界文化遗产。截至去年12月，已有6000万人次参观首里城。

日本各界纷纷对于首里城发生火灾表示遗憾，希望能够尽早恢复重建首里城。日本京都、奈良等保留着大量木结构古建筑的地方政府相关部门纷纷召开紧急会议，并进行消防检查。此外，为了支持首里城重建，熊本县、东京都、和歌山县等地当天设立捐款箱。

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 16 版）

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