美联储年内第三次降息

美国联邦储备委员会10月30日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到1.5%至1.75%的水平。这是美联储在7月和9月之后第三次降息，符合市场预期。

美联储当天结束货币政策例会后发表声明称，9月份以来的信息显示，美国经济活动保持温和扩张，家庭支出增长强劲，但企业固定资产投资和出口仍然走弱。美国整体通胀率和剔除食品和能源价格后的核心通胀率仍低于2%的目标。鉴于全球形势对美国经济前景的影响和温和的通胀压力，美联储决定降息，但美国经济前景的不确定性依然存在。

美联储主席鲍威尔当天在新闻发布会上表示，目前美联储的货币政策立场是适宜的，如果未来对经济前景评估出现实质性变化，美联储将采取相应行动。

受贸易冲突不确定性和地缘政治因素影响，全球经济下行风险叠加，美国经济出现放缓迹象。早前美联储公布的货币政策会议纪要也显示，贸易局势紧张以及对全球经济增长前景的担忧可能对美国经济产生重大负面影响。

美国商务部10月30日宣布，今年第三季度美国实际国内生产总值按年率计算增长1.9%，低于第一季度的3.1%和第二季度的2%。第三季度消费者支出和政府支出增长快于预期，但企业投资持续下滑。美国全国制造商协会首席经济学家查德·穆特雷表示，对制造企业而言，寻找熟练工人和贸易的不确定性是它们面临的最大挑战，这使得企业难以招聘和扩大业务。

面对经济增长“迷雾”，全球央行已进入宽松周期，美联储也面临着经济预测的复杂性。自7月份以来，美联储已经3次降息，以缓解美国经济放缓对商业投资的影响。除了采取降息措施，美联储近期也加大了“扩表”行动。美联储一再强调，上述行动不是重启量化宽松政策，不代表美联储货币政策立场改变，而是为了确保货币政策效果而实施的技术性措施。

市场人士认为，短短几个月内，美联储便从“缩表”转为“扩表”，表明此前“缩表”“走得太远”，给经济带来一定负面影响。美国宏观政策研究公司联合创始人劳拉·罗斯纳指出，美联储不想发出情况很糟糕的信号。鲍威尔在10月30日的新闻发布会上称，美联储仍在努力厘清何种水平的流动性适合金融市场，但他一再强调，这不是量化宽松。

（本报华盛顿10月31日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 16 版）

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