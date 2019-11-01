俄罗斯经济增长超出预期

近期，俄罗斯官方陆续释放了一些经济增长的积极信号。俄罗斯经济发展部日前发布的数据显示，俄罗斯国内生产总值9月份增长2%，表现超出预期。第三季度经济同比增长1.9%，相较前两个季度也有较大增幅。俄经济发展部对今后几年的经济形势作出了谨慎乐观的估计。

基于这一判断，俄罗斯国家杜马（议会下院）于10月23日对2020—2022年联邦预算草案进行了一读审议。根据该预算草案，今后3年俄联邦预算盈余将分别为俄国内生产总值的0.8%、0.5%和0.2%。

10月25日，俄罗斯央行宣布下调基准利率50个基点至6.5%。这是俄央行自2017年12月来首次大规模下调基准利率。分析人士认为，此举有利于企业和个人获得低利率贷款，用于扩大生产和增加消费支出，将有助于刺激经济增长。

俄央行发布的公告称，国内通胀下降幅度超出预期，且有较大可能继续降低，俄央行有理由大幅度降低基准利率。俄央行预测，2019年俄国内通胀率在3.2%至3.7%之间，2019年俄经济增长率在0.8%至1.3%之间。

俄罗斯能够避免经济衰退，实现经济小幅增长，原因是多方面的。首先，今年俄罗斯用出口换汇的主要产品之一原油的价格出现反弹。今年前9个月，俄罗斯乌拉尔原油平均价格为64.31美元。另外，俄罗斯近5年来采取的进口替代政策促进了农业和食品工业的发展，稳定了国内食品价格。2014年乌克兰危机爆发后，西方国家对俄罗斯实施制裁，作为反制，俄罗斯限制进口这些国家的猪肉、禽肉、奶制品和蔬菜水果。目前，莫斯科的超市、食品店的商品价格稳定。

为了吸引外国投资，俄罗斯正在采取措施改善营商环境。这些举措主要包括引进国际财务报告标准；完善移民法，吸引外国专家来俄工作；缩短营商手续的审批周期；继续发展社会经济跨越式发展区，采取一系列优惠的招商引资政策等等。俄总理梅德韦杰夫在日前表示，俄罗斯工业产量、贸易额、宏观经济指标都处于很好的水平，通胀水平处于低位。外国投资者对俄罗斯的投资兴趣高涨，最近5年投资额增长了近50%。

此外，俄罗斯还积极发展同新兴市场和发展中国家的关系，拓展亚洲、非洲和拉丁美洲国家的市场。10月23日至24日，首届俄罗斯与非洲国家峰会在俄罗斯索契举行，这是俄罗斯与非洲国家历史上举行的首次峰会。

俄罗斯科学院通讯院士弗拉基米尔·达维多夫表示，西方对俄罗斯的制裁仍然在继续，俄罗斯正在“向东转”，加强同包括中国在内的亚洲国家的合作。他表示，金砖国家领导人会晤即将在巴西举行，相信这对于俄罗斯来说又是一次拓展对外经贸联系、合作应对外部挑战的契机。

（本报莫斯科10月31日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)