英国“脱欧”僵局仍难破解（国际视点）

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10月31日，蓝底黄星的欧盟旗帜依旧在伦敦上空飘扬，英国没有“脱欧”。这是今年以来英国第三次退欧“爽约”。在10月31日如期实现“脱欧”曾是约翰逊竞选首相时的口号，但英国人未能等来“脱欧”，却将迎来12月12日提前大选。分裂的民意、政党间博弈等多重因素，都可能影响投票结果，这也让“脱欧”前景愈加迷茫。

英国首相约翰逊领导的政府经过和反对党的几番鏖战，在10月29日基本敲定于12月12日提前举行大选。此前英国提出将“脱欧”期限推迟到2020年1月31日的申请获得欧盟同意，英国又一次暂时避免“无协议脱欧”。舆论分析认为，英国即将迎来最不可预测的一次大选，提前大选能否打破目前“脱欧”僵局，仍是未知之数。英国“脱欧”依然充满不确定性。

议会通过提前举行大选法案

英国议会下院10月29日投票通过了英国政府提出的一项法案，同意在12月12日提前举行大选。10月30日，英国上议院初步通过提前举行大选的法案。在法案经过英国女王的正式批准后，英国将迎来1923年以来首次在12月举行的大选。

约翰逊本月早些时候表示，本届议会已经“名存实亡”，无法完成“脱欧”任务，提前大选是打破僵局的唯一办法。

2017年6月英国前首相特雷莎·梅发起提前大选后，执政的保守党在议会下院便失去半数以上席位，造成“悬浮议会”，这种状况一直持续到今天。正因如此，保守党政府提出的“脱欧”协议屡遭议会否决。特别是约翰逊上台后，开除了21名在“脱欧”问题上与政府立场相左的保守党议员后，执政党在议会下院丧失了多数优势，在“脱欧”协议的表决中更加被动。

此前一直反对提前大选的反对党工党领袖科尔宾此次也“开了绿灯”，表示大选前英国“无协议脱欧”的风险已经排除，同意提前大选。

有分析认为，约翰逊希望通过提前大选夺回议会控制权，从而按照自身意愿顺利“脱欧”。但在野党派支持提前大选，也都各有所图，未来各党派将为此展开激烈博弈。

多重因素可能影响投票结果

根据目前的议程设置，英国议会下院将于11月6日解散，5周之后选民开始投票，开启英国自2015年以来的第三次大选。然而，英国各政党和民意的“脱欧”立场仍存在巨大分歧。分裂的民意、政党间博弈乃至阴冷的天气等多重因素，都可能直接影响投票结果。

英国媒体分析称，支持“脱欧”的选民将投票给执政党保守党或英国“脱欧党”。而支持“留欧”的选民给工党、自由民主党投票的可能性更大。自由民主党表示其方针是撤回“脱欧”，工党较为支持“软脱欧”，即英国留在欧盟单一市场和关税同盟，苏格兰国家党则支持“二次公投”。

伦敦政治经济学院教授莎拉·霍博特对本报记者表示，与英国以往的大选不同，此次大选中，部分保守党和工党的选票将向小党派分流。一些“脱欧派”选民可能从支持保守党改为支持英国“脱欧”党；而工党的支持者也可能转向自由民主党。“在‘脱欧’僵局持续3年多后，一些民众对保守党和工党这两大党派感到失望，因此选票可能会从两大党分散至一些小党派。” 霍博特说。

目前，大选能否帮助英国早日“脱欧”仍是未知数。有媒体认为，如果保守党能在大选中赢得议会绝对多数，英国有望在明年1月31日前如期“脱欧”，但如果没有一个党派能在选举中获得绝对胜利，那么“脱欧”前景将越发迷茫。一旦出现“留欧派”政党上台，英国“脱欧”的走向很可能发生巨大转变。

英国智库“变化欧洲中的英国”主管阿南德·梅农认为，英国即将迎来最不可预测的一次大选。

“脱欧”悬而未决拖累英国经济

“脱欧”悬而未决，英国经济已经精疲力竭。国际货币基金组织（IMF）日前发布最新一期《世界经济展望报告》，将今年英国经济增长预期从1.3%下调至1.2%，认为“脱欧”不确定性不仅拖累英国经济，也是影响世界经济的主要因素之一。

英国2018年经济增长1.4%，比2017年1.8%的增速有所放缓，为2012年以来增长最慢一年。如果今年英国经济增速符合IMF预期，将为近几年来的新低。

英国机械制造业雇主联合会近日表示，在10月31日前排除“无协议脱欧”的可能性对制造商来说是有利的，但“脱欧”反复延期将严重损害英国制造业的盈利能力。

相关数据显示，在“脱欧”不确定性增大的情况下，供应链中断可能会使英国五大制造业净利润减少30%，而近一半企业已经感受到欧洲客户或供应商与其开展业务的热情下降。其中受打击最大的汽车行业，1/3企业在裁员，约80%的汽车制造商对未来业务前景感到担忧。

英国政府此前发布的报告称，与留在欧盟相比，英国不管以何种方式“脱欧”，其经济都将受到负面影响。

有专家指出，随着“脱欧”日期不断推迟，对“脱欧”前景迷茫的担忧以及低迷的经济环境正在拖累企业投资和居民消费。面对经济下行压力，降息成为多国政策选项，但“脱欧”前景的不确定性加大了英国央行的决策难度。

（本报伦敦、布鲁塞尔10月31日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)