分享人文交流的生动故事

10月31日，由中国国务院新闻办公室、中国国家广播电视总局、中国驻希腊大使馆主办，广东省人民政府新闻办公室、广州市人民政府新闻办公室、中国美术家协会承办的“从水墨中来——中国动漫希腊行”系列活动在雅典启动。中国国务院新闻办公室副主任郭卫民、希腊教育部秘书长阿波斯托里斯—迪米特罗普洛斯、希腊文化和体育部前部长利蒂娅·科妮奥尔都和中希动漫行业及各界代表100余人出席了启动仪式。

“中国的动漫作品清新生动，卡通形象俏皮可爱，不仅包含东方特有的亮丽色彩和元素，还有着丰富的创造力和想象力，充满惊喜，我非常喜欢。”活动现场，希腊一家文创公司的旅游顾问埃莱尼·福蒂乌说，“中国的文化和美食一直令人十分向往。”

此次活动是中国动漫以“国家队”名义第一次大规模在希腊展出，囊括中国近现代优秀动画、漫画作品100余件，既有丰子恺、张乐平等漫画宗师的经典名作和《山水情》《大闹天宫》等“中国动画学派”扛鼎之作，也有《哪吒之魔童降世》《白蛇：缘起》等最新涌现的动画佳作，以及蔡志忠、金城、林帝浣等当代漫画家的代表作，全方位展示了新中国成立70年来，尤其是党的十八大以来中国动漫艺术创作成果，以动漫为载体展示中华文化独特魅力，增进中希交流。

活动开幕当天还同时举办了一系列丰富多彩的文化交流活动。中希文化艺术友好交流故事会邀请两国动漫和艺术界名家分享自己的创作心得以及推进两国人文交流的生动故事。《塔外：中国形象的转述与传递》设计展集结200多件蕴含中华文化内涵、融通中外的设计作品；动画电影《哪吒之魔童降世》展映现场座无虚席，影片精彩的故事内容和精良的制作品质受到当地观众一致点赞；“中国大熊猫国际系列形象”首个基础形象“阿璞”和2022年北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”也在活动现场亮相，受到热烈欢迎。来自雅典工艺美术学校的十多名学生在5米长的巨幅环保材料画布上，以“阿璞”为元素进行创作，并将完成的作品赠予了中方代表。

“希腊和中国都是有着悠久历史的文明古国，长久以来，两国文明互鉴互通，有着友好的交流往来。今天的活动以动漫为载体，对于促进希中人文交流，增进希腊民众对中国文化的认识与理解，弘扬两国传统友谊有着重要意义。”科妮奥尔都说。

郭卫民表示，中国和希腊都是有着悠久历史传统和深厚文化底蕴的文明古国，当前都肩负着国家发展和民族复兴的任务，两国合作前景广阔、前途光明，希望双方进一步拓展务实合作，加强人文交流，不断巩固和增进传统友谊，推动中希全面战略伙伴关系迈上新台阶。

（本报雅典10月31日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 03 版）

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