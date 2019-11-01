不断扩大开放的中国对世界充满吸引力（进博会观察）

第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。本届进博会国家展总展览面积3万平方米，共有64个国家（含中国）、3个国际组织参展。接受本报记者采访的国家展参与方及国际组织相关负责人表示，进博会是中国主动向世界开放市场的重大举措，已成为各国携手发展、加深合作的重要平台，期待进博会越办越好，为各国及各国企业发展提供更多机遇。

规模和水平世界领先

各国家馆的形象设计各具特色，集中展示各国发展成就、营商环境和特色产业：希腊国家馆模仿古希腊神庙搭建；佛得角国家馆以“海洋连接你我”为主题；南非国家馆用大量的灯箱画面展示自然风光；白俄罗斯展台是缩小版的白国家图书馆，造型类似一颗钻石……

法国是本届进博会15个主宾国之一。17家具有世界影响力的法国企业、6个大区以及法国公共机构将入驻进博会法国国家馆。法国总统马克龙日前表示，他热切期待即将对中国进行国事访问并出席第二届进博会。

捷克驻上海总领事理查德·卡尔帕奇说：“捷克高度重视第二届进博会。能作为主宾国参加进博会是我们的荣耀。”据介绍，捷克将派出由捷克议会众议院主席冯德拉切克率领的大型商业代表团参加进博会，为中国市场带来水晶玻璃、花瓶和吊灯以及斯柯达汽车等独具特色的优质产品。

乌兹别克斯坦国家馆的设计将乌历史文化古迹、民族特色图案和现代技术融会一体，展示古丝绸之路沿线文明千年来的变迁。据统计，今年上半年，中乌贸易额为39亿美元，同比增长38.8%，连续两年保持30%以上的增速。今年将有20余家乌兹别克斯坦企业参展，涉及汽车、油气、纺织、肉类、葡萄酒制造等领域。

“进博会的规模和水平世界领先，是一场商品、技术和服务的大聚会。”乌兹别克斯坦“详实”通讯社总编辑安德烈·捷沙耶夫表示，“进博会是合作交流的大平台，对各参展国的贸易发展具有重大推动作用，是非常可贵的机会。”

“期待进博会能为约旦优质产品的出口带来新机遇。”约旦安曼工商会会长法特黑·贾比尔说，约旦国家馆将让观众领略佩特拉古城的风采，了解约旦工业、能源、农业、旅游、通信、医疗旅游等优势产业。近年来，不少约旦商品也已进入中国市场，为双方企业和民众带来实实在在的好处。

意味着巨大的发展机遇

“本届进博会的筹备和组织工作令人满意，参展企业都为成功入驻进博会而感到兴奋，卢旺达企业也不例外。”卢旺达发展署出口和经济特区司司长迪亚娜·萨因佐加说，此次参展的卢旺达企业主要生产茶叶、辣椒、咖啡等特色产品。“我们对展位需求较大，很多卢旺达企业因不能参加进博会感到遗憾。”

以“难忘的坦桑尼亚”为主题的坦桑尼亚国家馆，将为观众带来产自坦桑尼亚的特色产品——腰果、咖啡、棉花、茶叶、丁香、木薯粉等，宣传板将向观众展示乞力马扎罗山的美丽风貌。“当前，坦桑尼亚正处于工业化起步阶段，我们非常希望能通过参加进博会来宣介坦桑尼亚，吸引更多外商投资。”坦桑尼亚国家馆负责人表示。

本届进博会得到了欧亚地区国家的广泛支持和积极参与。通过共建“一带一路”，俄罗斯的大豆，白俄罗斯的乳制品，外高加索地区的红酒，中亚地区的优质樱桃、柠檬和蜂蜜等越来越多的优质产品送上了中国百姓的餐桌……

秘鲁国家馆“秘鲁之家”将通过传统手工艺品、羊驼毛等原料的纺织品、秘鲁咖啡、皮斯科酒等展品全方位展示本国。秘鲁驻上海总领馆商务领事古容说：“进博会意味着巨大的发展机遇，能让秘鲁更好地了解中国市场。中国打造这一国际合作平台的重大举措体现了中国推动建设开放型世界经济的实际行动。”据介绍，秘鲁派出了近百人的企业家代表团，代表团由秘鲁外贸旅游部长任团长，包括近30家食品出口企业和旅游公司，预计进博会期间的商业洽谈将超过1000场。

促进全球经济更好发展

与首届进博会相比，第二届进博会规模更大，更多“全球首发”“中国首展”将亮相展会。众多参展国和国际组织代表都认为，不断扩大开放的中国对世界充满吸引力。

国际货币基金组织亚太部主任李昌镛说，中国是出口大国，但中国也在大量进口。“中国的成功发展已经成为典范，中国在经济全球化的进程中与世界进行着深度融合。”国际货币基金组织货币和资本市场部负责人托比亚斯·阿德里安表示：“举办进博会体现了中国支持多边贸易体制、推动贸易自由化便利化的一贯立场。”

“我参加了首届进博会。展会本身非常具有价值，我还看到了中国人民为这一展会的成功举办所付出的努力。”巴西驻上海总领事乐思哲说。

墨西哥工业商会联合会经济研究委员会主席何塞·路易斯·德拉克鲁斯表示，在当前经济全球化遭遇逆风的背景下，进博会将助力与会各方建立更深、更广泛的经贸联系，推动全球贸易自由化便利化。

“进博会展现了中国市场魅力，帮助全世界的商品在中国亮相。”在迪亚娜·萨因佐加看来，“举办进博会不仅能推动中国经济发展，对很多发展中国家来说，产品销量增加了，就业也增加了，从而也推动了这些国家减贫。所有这些都证明，进博会将促进全球经济更好发展。”

（本报记者管克江、韩晓明、曲颂、赵成、王骁波、王慧、白阳、李琰）

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 03 版）

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