大国工匠共话新时代劳模精神和工匠精神

10月29日，金秋十月，丹桂飘香，以“中国脊梁，强国一代”为主题的“中国梦·大国工匠”公益大讲堂全国宣讲活动走进咸宁。全国劳动模范高凤林、郭晋龙、王军、全国五一劳动奖章获得者高少萍等与优秀职工代表共话新时代劳模精神和工匠精神。

高凤林以“工匠精神，极致追求”为主题做了精彩的演讲。他表示，变革的时代召唤工匠精神的觉醒，中国制造更需工匠精神，从“爱岗敬业、无私奉献；持续专注、开拓进取；精益求精、追求细致；不忘初心、持续前进”等方面生动地阐述了工匠精神的新内涵，并表示唯有劳动最真，劳动最善，劳动最美。生活是劳动美的生活。

高少萍以“艺术是奉献的青春”为题，讲述传授和传播中国剪纸技艺，以“小剪刀”剪出“大世界”，以艺术兴村、艺术兴镇，带领家乡人走出一条艺术致富之路，作为一位剪纸艺术家这是时代赋予的责任和当担。

王军以“匠心赋能人生，创新贡献价值”为题，讲述了立志钢铁报国，迎接挑战解困企业难题，发明创造228项发明专利而登上最高科技殿堂的感人故事和成长经历。像科学家一样专注和执着地工作，在普通职工的岗位上，扎根生产一线，敢于实践，勇于创新，也能走上科学技术的最高殿堂。

郭晋龙以“在平凡的岗位上大有作为”为题，分享在平凡的岗位上坚持发明和创新，以取得国家科学技术进步二等奖的发明专利，破解了中国铁路难题，使中国铁路实现无缝接轨，填补了国内外该项专利的空白，为中国铁路的大提速奠定坚实的基础。不管岗位多么平凡，不管平台多么不如意，只要你卯足劲苦干30年，孜孜以求，小平台也能变成人生的大舞台，闯出别样的天空。

据悉，“中国梦·大国工匠”公益大讲堂全国巡讲，颂扬“中国梦·劳动美”社会新风尚的时代载体。 为培养新型高技能人才发挥积极的推动作用。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)