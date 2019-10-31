外交部回应美国务卿蓬佩奥消极言论:暴露的是傲慢与恐惧

人民网北京10月31日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

全文如下：

问：据巴基斯坦媒体报道，一位中国高级外交官表示，中方反对将巴基斯坦列入FATF黑名单。这是否代表中方原则立场？如果到2020年2月，巴基斯坦仍没有采取措施，中方是否仍持上述立场？

答：金融行动特别工作组（FATF）是就反洗钱、打击恐怖融资活动开展国际合作的重要平台。FATF的宗旨和目标，是帮助各国更好地打击洗钱、恐怖融资等非法活动，防止国际金融体系遭到滥用，而不是制裁或惩罚其他国家。

不久前，FATF全会决定维持对巴基斯坦的评级，反映了FATF成员肯定巴基斯坦改进反恐怖融资体系进展、鼓励巴基斯坦继续努力的共同意见，这也符合FATF帮助各国打击恐怖融资活动、维护国际金融体系安全的宗旨和目标。

中方支持巴基斯坦完善国内反恐怖融资体系的努力，将同FATF各方一道，继续向巴方提供建设性的支持和帮助。

问：据报道，30日，智利总统皮涅拉发表电视讲话称，由于抗议活动持续，智利取消主办原定于11月举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议。中方对此有何评论？中方对APEC机制有何评价，将发挥怎样的作用？

答：我想大家可能都已经注意到了，昨天，智利方面对外宣布将取消主办原定于11月举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议。中方理解和尊重智方的决定，我们相信智利政府和人民有能力维护国家稳定和社会安宁，尽快恢复国内正常秩序。

今年，智利作为东道主，为筹备APEC领导人会议作了大量工作，推动APEC诸多重点领域合作取得积极进展。中方对此给予积极评价。

APEC是亚太地区重要的经济合作平台，为促进亚太地区经济发展和民生改善作出了重要贡献。中方重视APEC，长期深入参与APEC各领域合作，作出了实实在在的努力和贡献。当前，APEC合作机遇与挑战并存。中方愿与各方秉持亚太伙伴精神，坚持APEC合作的宗旨和原则，维护亚太合作的正确方向，共同推动APEC在亚太和全球经济合作中继续发挥重要作用。

问：智利APEC领导人非正式会议的取消是否会影响中美经贸磋商进程？特朗普总统是否会到中国来签署协议？

答：你应该注意到了，今天上午晚些时候，商务部新闻发言人已就此作出了回应。

这里我愿再次强调，关于中美经贸问题，中美双方一直保持着密切沟通。10月10日至11日，双方举行了第13轮中美经贸高级别磋商。25日，双方牵头人进行了通话。双方牵头人还将于本周五再次进行通话。目前磋商进展顺利，双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。还是那句话，我们希望双方能在相互尊重、平等互利的基础上找到妥善解决经贸问题的办法。

至于你关心的中美元首会晤，我想指出的是，两国元首一直通过各种方式保持着联系。

问：据报道，印度政府于10月31日正式实施《查谟—克什米尔重组法》，成立“查谟—克什米尔中央直辖区”和“拉达克中央直辖区”，分别在斯利那加和列城举行两区邦长就职仪式。中方对此有何评论？

答：印度政府正式宣布成立的所谓“查谟和克什米尔中央直辖区”和“拉达克中央直辖区”，将部分中国领土划入印度行政管辖范围，中方对此表示强烈不满和坚决反对。印方通过单方面修改国内法律和行政区划的方式，挑战中国主权权益。这一做法是非法的、无效的，不会改变有关地区在中国实际控制下的事实，不会产生任何效力。

中方敦促印方切实尊重中方领土主权，恪守双方达成的有关协定，以实际行动维护中印边境地区的和平与安宁，为两国妥善解决边界问题创造条件。

中方在克什米尔问题上的立场是一贯和明确的。这一问题是历史遗留下来的争议，应当根据《联合国宪章》、相关安理会决议以及双边协定，以和平方式妥善解决。有关方面应通过对话协商解决有关争议，维护地区的和平稳定。

问：据报道，美国务卿蓬佩奥10月30日在纽约哈德逊研究所发表演讲，称中国共产党敌视美国和美式价值观，给美国和全世界带来挑战。中方对此有何评论？

答：蓬佩奥上述讲话恶毒攻击中国共产党和中国政府，挑拨中国共产党同中国人民的关系，蓄意歪曲诬蔑中国内外政策，充分暴露了美国一小撮政客根深蒂固的政治偏见及其阴暗的反共心理。这种言论体现的不是自信和力量，暴露的是傲慢与恐惧。

新中国成立70年来，在中国共产党坚强领导下，中国取得了举世瞩目的发展成就，中国的朋友圈越来越大。中国人民将坚定不移沿着中国特色社会主义道路走下去，并不断取得新的辉煌。邪不压正。任何诋毁抹黑中国，阻挠中国稳定发展的图谋都是徒劳的，也注定会失败！

历史和现实充分证明，中美合则两利、斗则俱伤；相互尊重、求同存异是国与国的相处之道。我们敦促美方官员反省和纠正错误，停止损害中美关系的言行，同中方相向而行，按照两国元首确定的原则和方向，在相互尊重的基础上管控分歧，在互利互惠的基础上拓展合作，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

问：据报道，朝鲜牡丹峰乐团将于今年12月在中国11个城市巡回演出。中方对此有何评论？中朝领导人是否计划在今年内举行会晤？

答：我不了解你提到的情况，可以在会后核实一下。我可以告诉你的是，当前，中朝之间在各层级、各领域都保持着正常的交流与合作。

问：据报道，近80名日本著名专家就北海道大学一名教授被中方拘留事联名发表声明，称对此表示深切担忧，敦促中方披露相关细节，并称中方在未透露任何背景和原因的情况下就拘留了该教授，这让国际社会无法接受，会不可避免地损害中国形象，让外界不信任中国。他们还称将取消对中国的访问，中日之间的交流合作越来越多，中方的做法对中日间学术交流产生了不利影响。中方对此有何回应？

耿爽：你提到的声明是日本什么人士发表的？

记者：日本学者发表的声明。

耿爽：你知道是哪些学者吗？

记者：知道。我只知道他们的日文名字，他们是日中关系的研究人员。

答：我还没有看到你提到的这个声明，会在会后关注一下。但第一，我想发表声明的日本学者可能未必了解事情的真相；第二，他们可能有些言过其实，也有些多虑了。中日之间的交流以及中国同国际社会之间的交流是非常畅通的，也是非常有效的，并不会因为一两个孤立的事件受到任何影响。

至于你刚才提到的北海道教授的案件，我的同事此前也在这里介绍过。中方依法对涉嫌违反中国法律的外国公民进行处置。我们根据《中日领事协定》相关规定，为日方履行领事职务提供必要协助。这点你可以去核实。我们希望日方能够提醒本国公民遵守中国的法律法规，不在华从事违法犯罪活动。

中国的大门是敞开的。我们欢迎包括日本在内的各国学者和游客到中国来，但前提是要遵守中国的法律法规。如果有违法犯罪行为，当然会依法受到处置。

问：据报道，近期，比利时孔子学院院长宋新宁因涉嫌从事间谍活动被拒签，8年内不得进入申根区。中方对此有何评论？第二个问题，中方是否掌握其他孔子学院教授或员工因涉嫌间谍活动被拒签的情况？

答：关于你刚才提到的这起个案，我在媒体上也注意到了。我们专门就此向有关部门进行了了解。

根据我了解的情况，宋新宁是中国人民大学国际关系学院教授，是欧洲研究专家，曾于2010年被欧盟委员会授予“让·莫内讲座教授”。宋新宁教授于2016年4月被中国人民大学选派担任比利时荷语布鲁塞尔自由大学孔子学院中方院长，2019年7月31日任期期满回国。

近日，有比利时媒体报道，诬称宋新宁教授在比利时当地的中国商界和学术界招募谍报人员。这完全是不实之词，别有用心。我们坚决反对这种妨碍正常交流活动和教育合作项目的行为。据我了解，宋新宁教授已致信该报道的记者，对不实报道提出抗议并委托比利时律师向法院提起上诉，要求比方拿出证据。我们期待法院对此作出公正的判决。

关于你的第二个问题，具体情况我现在不掌握。我可以告诉你的是，孔子学院是世界认识中国的重要窗口，宗旨是帮助各国人民学习汉语，了解中国，加强中国与各国教育、文化的交流合作，增进相互理解与友谊。一段时间以来，一些媒体特别是一些西方媒体对孔院有一些不实和歪曲报道，包括所谓的间谍问题，事后都被证明是子虚乌有。我们希望有关方面在看待孔子学院时要从事实出发，不要进行主观臆断，也不要从自身偏见出发，对孔院进行污蔑和抹黑。

问：巴基斯坦媒体援引一名中国高级外交官的话称，相较于中巴关系，中印关系存在信任赤字。中国国家主席习近平和印度总理莫迪不久前在金奈举行了非正式会晤。在上述背景下，你同意这种看法吗？

答：关于习主席与莫迪总理在金奈举行的非正式会晤，双方都发布了消息稿，会晤取得了圆满成功。两国领导人在非常友好的气氛中，就国际和地区的全局性、长期性、战略性问题深入交换意见，一致同意加强两国更加紧密的发展伙伴关系。

两国领导人同时也就如何深化双方在各领域下一阶段的合作作出了规划，这其中就包括人文领域的合作。中印两国的人文交流与合作在过去几年发展迅速，取得了积极成果，双方也建有高级别人文交流机制。在这一机制框架下，两国各部门充分对接，进行了一系列富有成果的合作。这对于促进中印两国人民之间的相互理解，增进两国人民之间的互信具有非凡意义。我们愿同印方一道，在高级别人文交流机制下，不断夯实中印关系发展的人文和民意基础。

你刚才也提到巴基斯坦，巴基斯坦是中国的全天候战略合作伙伴，中巴友谊牢不可破。

问：中国无人机制造商大疆称，美国内政部已禁飞所有中国制造或使用中国制造配件的无人机，除非出于紧急目的。同时，有报告称这将影响所有中国制造的无人机或无人机配件。你是否知情？对此有何评论？

答：我也是在记者会前刚刚看到有关报道。具体情况我还需要去了解一下。

这里我可以给你一个原则回应。我们希望美方摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念，停止泛化国家安全概念，停止渲染“中国威胁论”，停止对中国企业的无端打压。希望美方为中国企业在美正常经营活动提供公平、公正和非歧视的环境。同时，我们一贯鼓励中国企业在遵守国际规则和当地法律法规基础上对外开展合作。

(责编：崔越、杨牧)