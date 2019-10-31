中国常驻联合国代表张军就人权问题接受中外媒体采访

10月29日，在位于纽约的联合国总部，中国常驻联合国代表张军就人权问题接受媒体采访。 新华社记者 李木子 摄

新华社联合国10月29日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军29日在联合国总部接受中外媒体采访，就人权问题阐述中方立场主张，对美国等个别国家不实指责予以有力驳斥。

张军表示，在刚刚结束的联合国大会第三委员会会议上，白俄罗斯代表54个国家作共同发言，30多个国家作国别发言，积极评价中国人权事业发展成就，支持中国新疆采取的反恐和去极端化举措，反对美国、英国等个别国家以“人权”为名干涉中国内政、把人权问题政治化的做法。这说明在人权问题上，是非曲直国际社会自有公论，美英做法不得人心。

张军强调，中国一贯高度重视促进和保护人权，取得了举世公认的巨大成就。中国是恐怖主义的受害者。新疆采取的预防性反恐和去极端化举措同美国、欧洲采取的反恐行动没有本质区别，于法有据、顺应民意、成效显著，根本不是人权问题，更与宗教和种族歧视无关。美国、英国等个别国家罔顾事实，颠倒黑白，在涉疆等问题上无端指责中方，粗暴干涉中国内政，蓄意在联合国挑起对抗，中方对此坚决反对、绝不接受。我们奉劝美、英等个别国家不要站在国际社会的对立面，不要在错误的道路上越走越远。

10月29日，在位于纽约的联合国总部，中国常驻联合国代表张军就人权问题接受媒体采访。新华社记者 李木子 摄

张军表示，中方在人权问题上一贯秉持开放、透明姿态，已邀请联合国官员、各国外交官、记者、宗教人士等1000多人参访新疆。根据这些人的观察，新疆的实际情况同美国等西方国家所说完全不同。我们也多次向联合国人权高专发出邀请，并一直同联合国方面保持着沟通。令人费解的是，美国等个别国家一边叫嚷着要允许联合国官员访问新疆，一边却对访问新疆的联合国官员极力施压和干扰。这种自相矛盾的做法，使其不可告人的政治目的昭然若揭。

张军表示，任何国家无论规模大小、实力强弱，都应恪守《联合国宪章》的宗旨和原则，在国际事务中以负责任、建设性的方式行事，否则谈不上所谓影响力、公信力。中方一贯主张，各国国情不同，在人权问题上立场也会有所差异，应在平等和相互尊重基础上，通过对话协商解决分歧。事实证明，动辄对别国指责施压、在联合国搞对抗的方式完全行不通。

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