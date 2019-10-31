在39位死者国籍上做文章，把死亡当政治工具，这些西方记者欠大家一个道歉！

这是一个包藏歹意甚至相当冷血的问题，得到了理直气壮且毫不客气的回敬。

10月23日，英国埃塞克斯郡发生了39人在冷冻货柜车中死亡事件，死者身份在调查中。两天后，美国有线新闻网（CNN）记者在中国外交部新闻发布会上提问：为何在新中国成立70年并取得巨大成就的情况下，还会有人逃往海外？

外交部新闻发言人华春莹怒怼：“你提这个问题很不合时宜。我们正在与英国警方保持密切联系，英国警方表示正在核实遇难者身份，目前尚无法确认是否为中国人。”在这种情况下，每个人都为这39个逝去的生命感到悲哀，当务之急是查明真相。“你刚才把它先入为主设定为中国，把它和庆祝新中国成立70周年联系在一起，这个出发点很有问题。你到底希望得到什么答案？”

打脸西方媒体的消息接踵而来：多方信息源都在指向一个可能——这些遇难者不是中国人，而是越南人。

缺了起码的人道主义同情

在灾难性事件的报道中，深切的同情心和人道主义关怀是媒体首先应该传递的，这是起码的新闻伦理。而39人惨死在英国，首先激起的正是人们的同情和痛惜之心。正如中国驻英大使刘晓明所说：“无论遇难者们来自哪里，我们的心都与他们同在。”他呼吁世界各国携手采取坚决措施，防止悲剧再次发生。

10月23日凌晨，英国警方在埃塞克斯郡发现了一辆装有39具遗体的货车，但没找到能证明死者有效身份的任何文件。警方逮捕了25岁的货车司机——来自北爱尔兰的莫里斯·罗宾逊。当地媒体报道称遇难者是中国人。中国驻英使馆立即派工作组前往现场，并与警方建立联系，但警方表示无法确定遇难者国籍。刘晓明在社交媒体上表示，认定遇难者身份是“第一要务”，使馆将给予英国警方必要的配合。“各国应该合作，追捕人口贩运者并将其绳之以法。”

埃塞克斯警方表示，遇难者身边有一些衣物、手机等随身物品，可作为辨认身份的依据，但这将是一个耗时的过程。警方已呼吁媒体和公众不要过多关注遇难者的国籍，并鼓励公众提供线索。而CNN记者挖空心思拿遇难者的国籍大做文章，显然违背了这种新闻伦理，某种程度上也可能让自己掉进一个自挖的“坑”里。

就在CNN记者把这起悲剧当成政治道具来质问、质疑中国成就时，案件的“剧情”开始出现重大变化。先是一个越南家庭公布了他们26岁的女儿发送的信息，其中有“我快窒息了”“出国的路没有成功”等内容，称该女子可能是39名遇难者之一。接着，有越来越多的越南家庭发出了寻人信息，表示遇难者中可能有他们偷渡到英国途中失联的亲人。越南总理阮春福已要求越南外交部以及越南驻英使馆与英方密切联系，配合展开对于这一事件的调查工作。越南驻英使馆已请河静省3名失踪公民家庭提供相关信息以配合调查。

10月26日，货车司机罗宾逊以误杀罪等数项罪名被起诉，另有3名案件相关者被逮捕，遇难者遗体也被分批运往医院进行尸检。目前已知的情况是，这辆“死亡货车”登记在保加利亚的一家公司名下，事发前其车厢部分——冷冻货柜从比利时泽布吕赫出发，在英国的普福里特港入境，而罗宾逊驾驶车头部分从北爱尔兰驶入埃塞克斯，在接驳上车厢后的数小时即被警察发现。但案件仍有很多疑点。除了遇难者的身份和死因外，他们何时登上货车？这辆货车进入英国前的路线是什么？这种冷冻货柜的制冷模式开启时，温度最低可达零下25摄氏度，如果有人藏身在其中，很快就会被冻死。如果这是造成39人死亡的原因，那么开启制冷模式是有意为之还是过失？这一切都有待进一步的调查。

应该向西方国家追问

截至目前的消息，39名遇难者应该是有组织偷渡或非法移民活动的牺牲品。这样的悲剧一直在西方国家不断上演。

为何偷渡或非法移民问题难以解决？这确实是一个严峻的问题，但西方媒体的提问对象应该是西方国家政府。爱尔兰移民权益中心负责人口贩运问题的图兰女士告诉《环球人物》记者，无论如何，这39名遇难者的生命不该如此结束。缺乏合法而安全的移民渠道是这类悲剧发生的原因之一。欧洲国家应该反思当前的移民趋势。“欧洲的人口趋老龄化，欧洲需要更多的劳动力。欧洲各国政府必须承认对劳工的需要以及移民带来的益处。很不幸，现在很多欧洲国家的趋势是限制合法的移民通道，造成了更多的非法劳工和人口贩运的增加。”山东大学移民研究所所长、博士生导师宋全成教授则表示，非法移民问题在西方包括英国长期存在，只是如今路线有了改变，以往走欧洲隧道，如今通过比利时的海港。“管制不严和法律漏洞，不断地诱使非法移民进入英国。”

英国边境控制不严，国内没有统一的身份证件，加上移民众多，各族群都有自己的社区和团体，让偷渡者来英国后比较容易生存，这都让英国成了近年来偷渡者在欧洲的首选目的地。英国边界和移民局首席检察官博尔特称，边防人员尤其是东部海岸边检人员严重不足。此次出事的货车，就是由东部的普福里特港入境的。英国当局此前还多次发出警告，经比利时进入英国的偷渡者日益增加，甚至点名普福里特港是偷渡主要口岸。目前，每天约有4000辆货车通过普福里特港往返英国与欧洲大陆，但港口仅有600台监控摄像机。比利时港口虽有警犬、热成像扫描仪、二氧化碳检测设备等，但很少抽查集装箱，仅约每400个检查一个。此次悲剧发生后，英国内政大臣帕特尔表示将考虑加强打击偷渡和贩运人口者，英国政府也表示，将额外招聘1400名边境工作人员，加强对边境的管理。

然而，单靠强化边境控制，也可能造成非法移民采用更为危险的方法偷渡。宋全成说，欧洲国家在经济发展的不同阶段对待非法移民的态度也有所不同。英国在经济形势好的时候，需要非法移民补充低端劳动力的不足，社会容忍他们。经济形势不好时，非法移民又往往成为替罪羊，遭到极右翼政党的打击。近年来，欧洲尤其是西欧经济缺乏动力，民粹主义高涨，反对难民、移民呼声高涨。在这种背景下，英国已经加强了对移民的管控。在合法移民渠道不通畅的情况下，非法移民只能铤而走险。

根据国际移民组织的数据，2014年以来有12名非法移民进入英国后死亡，1名失踪。今年7月，一名偷渡者藏身在由肯尼亚内罗毕飞往伦敦希思罗机场的飞机起落架舱内，在飞机准备降落、起落架舱打开时从高空坠亡。英国公路运输协会称，如今“蛇头”的手段日渐残忍，曾有“蛇头”将货车的车门整块卸下，让偷渡者进入车厢后再焊接上，这样车门上的查验封条完好无损，可以混过边检。可想而知，在这样的车厢内一旦发生意外，偷渡者无法自救。偷渡者通常要支付1万英镑以上才能换来这些货车中的一席之地。可能与此次案件相关联的一越南家庭称，他们为送亲人出国花了3万英镑。

一些向德国寻求难民身份却被拒绝的移民，在比利时边境附近过着凄苦的生活，有的人铤而走险，偷渡英国。英国广播公司采访了法国敦刻尔克附近的一处难民营，那里不少人苦熬日子，只为等机会钻进货车偷渡英国。伊拉克人赛巴兹说，他和怀孕8个月的妻子一周前来到难民营。偷渡过程中，无论“蛇头”提出什么要求他们都必须接受。为躲避检查，偷渡者被要求藏身在各种极端甚至威胁生命的地方，货车还往往要绕道，使偷渡者被困的时间更长。一名试图偷渡但失败的库尔德移民说：“有时我们很高兴边境检查人员发现了我们，救了我们的命，但有时很难过，因为去不了英国了。”

西媒长长的“乌龙史”

为何一旦发生偷渡惨案，西方媒体会迅速认定死者是中国人，甚至把攻击目标对准中国？宋全成告诉《环球人物》记者，一方面，10多年前确实发生过导致50多名中国偷渡客遇难的多佛惨案，当类似事件发生时，一些不了解中国的西方民众容易联想起此事。另一方面，CNN等西方媒体在抹黑中国方面是不遗余力的，这也是多年来中西意识形态对立在媒体方面的突出表现。

其实，西方社会并不缺乏清醒的声音，关键是CNN等媒体是否愿意倾听。图兰女士说，偷渡造成的惨案在西方一次次发生，根源是一样的。人们总是有迁徙的需求——为了工作，为了得到保护，为了家庭团聚，为了摆脱贫困。移民是人类生活的一部分。在边境上筑起高墙，只会带来更多悲剧——无论是惨死在英国的货车中，还是淹死在地中海，或者是儿童被迫在美墨边境与家人分离。“没有安全而合法的渠道来到欧洲，人们就会在别无选择的情况下冒生命危险，而人口贩运者则从中牟利。让人们安全地移民是打击偷渡的有力武器。”

另一方面，发展中国家经济和民生的改善，则是解决非法移民问题的治本之道。在这方面，中国做出了极大的努力，也成为最好的例子。宋全成说，如今，中国人出国经商、旅游、学习越来越方便，中国护照的“含金量”也越来越高，很多国家给予中国公民免签待遇。“即便确实有移民需求的中国公民，也主要选择的是投资移民和技术移民渠道。”而且，随着中国经济的发展，要求来华经商、工作、定居的外国人不断增加，加强对境内外国人的移民管理成为中国新的挑战。

看不到这种客观变化，只能说明CNN等西方媒体在“选择性失明”。其实，这也是西方媒体的老毛病了。今年1月22日，《华尔街日报》中文网突然发布一条消息，标题赫然写着《中国政府免除喀麦隆52亿美元的债务》。实际情况是，中国取消了喀麦隆415亿非洲法郎到期债务，约合7800万美元。52亿与7800万，相差何其远。事实上，减免非洲贫困国家债务早已被纳入《联合国千年目标全球行动》框架，目的是为了全面处理发展中国家的债务问题，使之能够长期持续负担。《华尔街日报》对基本情况不作进一步核实，就抛出这样的“乌龙”文章，无非是想攻击中国在非洲“大手大脚”。

《华尔街日报》中文网的失实新闻截图。

今年8月28日，香港警方举行记者会，澄清外媒一则“警方向示威者投掷汽油弹”的失实报道。警方展示的外媒新闻页面中虽然截掉了一半媒体标志，但从图标配色、形状来看，与CNN高度相似。从报道的原始视频中可以清楚地看到，汽油弹是从示威者投向警方防线的，却遭到媒体恶意删改。警方表示，涉事媒体已承认错误，并向警方致歉。

其实，这种“指鹿为马”“移花接木”的老把戏，CNN等西方媒体已经玩了很多年。2008年3月，西藏自治区首府拉萨市发生打砸抢烧暴力事件，给当地人民群众生命财产造成重大损失。西藏自治区党委、政府组织公安、武警，对在拉萨街头打砸抢烧的不法分子进行依法打击，迅速平息了事态，维护了社会稳定。但一些西方媒体在报道事件时，却完全违背了客观公正原则。CNN网站上用了一张不完整的图片，两辆军车正向两名平民驶来。但完整的图片上，可以看到有10多名暴徒在向军车投掷石块。这部分内容显然被故意剪裁了。BBC网站刊登的一张照片说明是“拉萨目前有大量军队”，照片实际内容是西藏当地公安武警协助医护人员将骚乱中受伤的人员送进救护车，车上还有大大的红十字标志。德国《柏林晨报》网站刊登一张照片，说明是“警察在抓捕藏人”，实际内容是西藏公安武警正解救被袭击的伤员。德国RTL电视台网站刊出一幅4名警察挥舞棍棒追打游行者的照片，说明为“中国警察在西藏镇压抗议者”，实际上这是尼泊尔警察在加德满都驱散示威者。

这些严重失实报道都成为媒体同行的笑柄。有人说，一些西方媒体涉华报道出现长长的“乌龙史”，是因为他们一头钻进了乌云里，扑腾于迷茫中。

《环球人物》驻英国特派记者 强薇

《环球人物》记者 凌云

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