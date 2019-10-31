原标题：智利突然放弃APEC，中美磋商进展顺利按原计划推进

当地时间10月30日，智利政府突然宣布放弃主办APEC峰会。

“新华社圣地亚哥10月30日电 智利总统皮涅拉30日上午在总统府发表电视讲话，宣布智利政府放弃主办原定分别于今年11月和12月举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议和联合国气候变化大会，优先应对国内局势。

由于最近中美经贸磋商进展顺利，外界普遍对原定于在智利召开的这场峰会抱有期待，认为中美有很大可能在峰会期间达成阶段性协议。

智利宣布放弃主办权后，各种猜测陡然增加。

比如下面这则消息的内容，就传得很广——

（智利总统宣布因为骚乱不在智利举办APEC峰会，中国提议澳门作为备选）“中国提议到澳门去签协议”，是真是假？

从中美两边的表态看，这条消息并没有事实依据。

美方那边，没有确认这方面的内容。

北京时间31日零点17分左右，美方就此事对外表态。

白宫副新闻秘书霍根·吉德利（Hogan Gidley）30日就智利取消主办APEC会议发表声明说，“到目前为止，APEC似乎不会在智利举行，据我们所知该组织目前没有准备第二个地点。我们正等待有关另一个地点的可能信息。”对于中美第一阶段贸易协议，他说，“我们期待在同一时间范围内敲定与中国的历史性贸易协议的第一阶段，当我们有通知的时候，我们会告知你们的。”

中方这边，也没有提到相关内容。

10月31日中午12点，中国商务部发出声明。

中美双方经贸团队一直保持密切沟通，目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。双方牵头人将于本周五再次通话。

注意里面这些关键词——“磋商工作进展顺利”、“原计划”。

这表明中美经贸磋商目前并未受到外界的干扰。

无论APEC峰会开或不开，中美经贸磋商仍在按原计划，继续快节奏推进。从中美两边释放信息的节奏和内容看，现阶段双方仍然体现出较明显的协调性。

所谓“提议到澳门去签协议”，没有事实支撑，更像是无中生有的猜测。

就像我们在上一篇文章里说的，当前正是高度敏感复杂的时候，人们对一丝一毫的风吹草动都十分在意。

眼下尤其需要双方保持理性冷静，继续相向而行。

每临大事有静气。

不要急，急也没用。

（原题为《智利突然放弃APEC 中美磋商进展顺利按原计划推进》）

(责编：李枫、岳弘彬)