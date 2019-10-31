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中乌科研界合作助力咸海生态治理

2019年10月31日16:55  来源：新华网
 

　　新华社乌鲁木齐10月31日电（记者白佳丽、张晓龙）著名的“咸海危机”虽然得到了全球科研界的持续关注，但是其生态问题依旧没有得到有效的解决。目前，中国与乌兹别克斯坦科学家开展合作，希望利用中国荒漠化防治经验，共同助力咸海生态问题治理。

　　咸海位于乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦之间，曾是世界第四大湖，水源主要来自阿姆河与锡尔河。从上世纪60年代开始，由于这两条河流的河水大量用于农业和工业，加之气候环境变化，导致湖面水位下降、湖水盐度增高、多种鱼类灭绝，干涸的咸海区域干盐堆积，风把盐吹向周边地区，严重地污染了农田，影响着居民健康。

　　长期致力于荒漠化防治研究的中科院新疆生态与地理研究所（以下简称“新疆生地所”）研究员雷加强说，咸海的生态灾难不仅是咸海流域的问题，也影响着中亚水资源的安全。新疆多年来积累了有效的荒漠化防治经验，乌兹别克斯坦科研界希望“中国方案”能够应用于咸海问题。

　　新疆生地所研究员包安明介绍，新疆生地所在乌兹别克斯坦已经建立3个野外台站和一个农业试验示范区，中乌双方已在咸海流域的研究，包括在生态修复、节水灌溉、水资源管理等领域取得了多项成果。

　　“结合中国的沙产业发展经验，我们提出荒漠化防治不仅可以有生态效益，还可以发挥经济效益。在咸海的治理中，我们希望筛选适宜当地种植的植物、通过水肥的高效利用，种植饲料、肉苁蓉、沙棘等，带动当地的牧民增收。”他说。

　　包安明表示，乌兹别克斯坦的科研界十分欢迎、赞赏中方目前的工作。今后，双方将一同完善咸海区域内的立体监测体系，在植物进行生态修复中寻找经济效益的更好发挥，同时将中国的水资源信息化管理、精细化灌溉等技术运用到咸海问题的治理中。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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