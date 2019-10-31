金灿荣：新中国外交70年征程很不平凡

人民网北京10月31日电 中国记协31日举行第134期新闻茶座，邀请中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣教授以“新中国成立70年的中国外交”为主题，与中外记者进行交流。

金灿荣首先对新中国70年的外交事业做了总结。他表示，中国有句古话叫人生七十古来稀，新中国外交已经走过70年的征程，走得很不平凡。

金灿荣指出，新中国成立70年来，中国外交事业取得诸多成就，主要体现在四个方面。一是维护国家主权和国家利益，中国外交的成就是有目共睹的。二是帮助实现国家工业化，新中国的外交在帮助中国走向工业化道路发挥了巨大作用，而实现工业化是新中国最伟大的成就；三是维护地区和平，中国自古以来便没有对外侵略扩张的需求和欲望，这同西方对外扩张的海洋文明思维有着根本区别。新中国成立70年来，中国积极参加维和，帮助协调国际冲突，对全球治理作出了卓越贡献。四是帮助走出中国现代化道路，新中国经过70年的摸索，走出了一条独具特色的社会主义现代化道路。

金灿荣强调，中国外交的三个阶段和十九大报告提出的新中国发展的三个阶段是完全对应的，分别是站起来、富起来、强起来。在这个过程中，新中国外交事业在取得成绩的同时，也还有很长的路要走。（实习生李婷）

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