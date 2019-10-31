中国代表呼吁国际社会为布隆迪的和平与稳定发挥建设性作用

新华社联合国10月30日电（记者徐晓蕾）中国常驻联合国副代表吴海涛30日表示，布隆迪的和平、稳定与发展离不开国际社会的支持和帮助。安理会和国际社会应当为帮助布隆迪实现长期和平与稳定发挥建设性作用。

吴海涛当天在联合国安理会布隆迪问题公开会上说，当前布隆迪国内局势总体平稳，2020年选举筹备工作稳步推进，难民返乡取得积极进展。布隆迪整体安全形势不断向好发展，布隆迪政府和人民在追求和平、谋求发展方面取得了积极成就。中方对此表示欢迎。

针对布隆迪当前形势，吴海涛指出，国际社会应切实尊重布隆迪政府和人民在选举问题上的主导权。去年底以来，为筹备2020年选举，布隆迪政府同国内各党派积极协商，成立了国家独立选举委员会，制订了选举路线图，并多次承诺独立筹集选举资金。这充分表明布隆迪政府和人民自主解决问题的能力和决心。选举属于一国内政，国际社会应充分尊重布隆迪政府和人民的选择。

他强调，应继续加大对布隆迪的人道和社会经济援助。希望国际社会及各国际伙伴及时兑现承诺，帮助布难民返乡安置工作，结合布隆迪政府制定的发展计划，为布隆迪恢复社会经济发展提供帮助。有关国际组织和机构应尽快恢复对布隆迪的经济合作与发展援助。

吴海涛说，应客观公正看待布隆迪当前形势。布隆迪政府已多次表示，布隆迪已不是地区和平与安全的威胁，不应继续留在安理会议程上。安理会应认真听取布隆迪声音，根据最新形势发展及时做出必要调整。

吴海涛表示，中国一直积极支持布隆迪的政治进程与国家重建，在农业、教育、基础设施建设等众多领域提供了力所能及的帮助，愿继续为布隆迪实现和平稳定与可持续发展贡献力量。

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