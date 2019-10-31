汉堡港参展面积扩大5倍：一个德国城市与“一带一路”的故事

新华社上海10月31日电（记者吴宇）记者从设在上海的汉堡驻中国联络处了解到，汉堡港参展第二届中国国际进口博览会的面积由去年的9平方米扩展至54平方米，整整扩大了5倍。

“汉堡与上海是友城，汉堡港与上海港也是姐妹港，汉堡港及相关企业积极参展第二届进博会，显示德国地方政府和企业对华交往热情高涨，其背后还有一个德国城市与‘一带一路’的故事。”汉堡驻中国联络处首席代表潘桦对新华社记者说。

据介绍，凭借优良的基础设施服务及区位优势，汉堡港多年来一直是中国货物经海运进入欧洲的枢纽。据德方统计，2018年，德国经由汉堡港出口中国的货值达53亿欧元，进口货值达80亿欧元。目前共有15条海上运输线将汉堡港与中国各大港口紧密相连，汉堡港与中国港口之间2018年的海上货运总量约2400万吨。

更让人眼前一亮的是，自2013年“一带一路”倡议提出以来，随着中国通向欧洲的铁路班列不断增加，激发出汉堡港的海陆联运优势，汉堡港不仅成为德国领先的铁路货运枢纽，还发展成为欧洲最大的海铁联运港，对周边国家的吸引力和辐射力大大增强。

据汉堡方面统计，如今，每周都有36条集装箱货运班列往来于汉堡与中国20多个城市之间，2018年，汉堡与中国之间的铁路货运总量达12万标准箱。

潘桦告诉新华社记者，与繁忙的贸易往来相一致，今年以来，汉堡与中国各地的政经互访也非常频繁。此次参展第二届进博会的德国最大的码头物流运营商汉堡港口仓储和物流公司，就是在去年现场考察进博会后，由“观察员”升级为“正式参展成员”。

近期在上海举行的第三届上海－汉堡商务论坛上，汉堡第一市长彼得·辰切尔明确表示，“一带一路”倡议强化了汉堡作为中国企业进入欧洲重要门户的地位，并为汉堡带来了新的发展机遇。

据汉堡方面统计，截至目前，累计已有550多家中国企业投资汉堡，其中，中国远洋海运集团、上海振华重工等企业都将各自的欧洲总部设在汉堡。

汉堡港口仓储和物流公司首席执行官安格拉·提兹哈特表示，在“一带一路”倡议影响下，汉堡港近年来将更多注意力锁定亚洲，特别是中国，以此强化了自身作为“世界门户”的地位。

她预测，到2025年，汉堡港与中国城市间铁路货运量有望超过60万标准箱。不仅是德国，中东欧国家一部分对华贸易也将通过汉堡港开展。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)