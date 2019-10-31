中国道路催生当代中国哲学形态

人民网讯 10月29日，首届中国哲学家论坛暨当代中国哲学形态研讨会在杭州市萧山区召开。与会者认为，70年来我国经济社会发展之所以取得如此大的成就，特别是改革开放以来我们所走出的中国特色社会主义道路，成功不是偶然的，而是有其历史必然性和合理性的即成功之“道”，揭示中国道路成功的哲学之道，提炼并丰富中国道路的哲学形态成为时代之必需，中华民族复兴之必需。

中国社会科学院原院长、党组书记，中国辩证唯物主义研究会会长王伟光在讲话中指出，哲学是智慧之学。一个民族如果没有哲学思维，是没有希望和前途的。中华文明之所以连绵不断发展到今天，中华民族之所以能迎来伟大复兴的光明前景，就在于我们有自己的哲学思维和民族精神。希望中国哲学家论坛能够让哲人们一起努力，为后代留下我们这一代哲人的思想遗产。

中国社会科学出版社党委书记、社长赵剑英指出，今年是中华人民共和国成立70周年，中国共产党领导中国人民经过坚持不懈的接续奋斗，实现了伟大的历史性变革,取得了辉煌的发展成就。这一伟大变革与成就充分证明了中国道路的正确性、中国理论的科学性和中国制度的优越性，彰显了中华文化的先进性，也体现出当代中国哲学的智慧和力量。在新时代，面对百年未有之大变局，在奔向民族复兴的征程上，中国哲学家们的一个重要使命与任务就是要提炼并丰富中国道路的哲学形态，为民族伟大复兴提供哲学智慧的支撑与引领。

专家认为，构建当代中国哲学形态是中国哲学研究的一项十分紧迫的任务。70年来我国经济社会发展之所以取得如此大的成就，特别是改革开放以来我们所走出的中国特色社会主义道路之所以成功，不是偶然的，而是有其历史必然性和合理性的即成功之“道”，揭示中国道路成功的哲学之道，提炼并丰富中国道路的哲学形态成为时代之必需，中华民族复兴之必需。构建当代中国哲学形态的时机已经成熟，这是一个需要建构我们自己的哲学理论并能够建构我们自己的哲学理论的时代。从实践层面上看，经过40多年的持续快速发展，中国特色社会主义道路、理论、制度趋于成熟，中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信日益彰显，实现现代化的“中国方案”越来越受到世界各国特别是发展中国家的关注和认同，这些都为当代中国哲学形态的提出和构建奠定了坚实的现实基础。

(责编：李婷(实习生)、常红)