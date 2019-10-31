专家研讨中美关系：中美"脱钩"不可能实现

人民网新加坡10月31日电（记者林芮）“中美关系：为亚洲与世界发展打造共同愿景”国际研讨会10月30日至31日在新加坡举行。研讨会由中国国际经济交流中心、新加坡李光耀公共政策学院和美国布鲁金斯学会共同举办，旨在通过国际交流，增进相互了解，促进中美关系以及亚洲与世界经济的持续健康发展。

开幕式上，新加坡荣誉国务资政、新加坡李光耀公共政策学院主席吴作栋、中国国际经济交流中心理事长曾培炎、美国布鲁金斯学会副总裁兼外交政策项目主任布鲁斯·琼斯致欢迎辞。会上，发言嘉宾强调，中美经贸关系对全球稳定至关重要，如果中美经贸摩擦持续升级，将给中美两国及全球其他国家的经济发展造成负面影响。应妥善管控分歧，共同推动中美经贸磋商取得积极成果。

吴作栋在致欢迎辞时表示，中美两国若发生全面冲突，对亚洲甚至对世界都是灾难性的。中美之间即使只是经济和技术领域的冲突，也将给世界带来巨大的消极影响。若其他国家被迫选边站，也将严重破坏全球多边贸易体系的稳定性。因此，相关的国家、政府、机构、媒体、企业等，都希望发出一种“温和的声音”，共同推动中美经贸摩擦得到妥善管控。这种温和的声音还应体现在行动上，比如推动更多贸易协议的达成，加强多边贸易体系等。

曾培炎在致辞时回顾了中美建交40年来，中美经贸合作形成了巨大外溢效应，带动了全球和亚太地区的经济发展。然而去年以来，美方针对中国发起的经贸摩擦，已给中美两国乃至全球经济产生了影响。曾培炎指出，所谓美方与中国“脱钩”是个臆想的说法，这违背了经济规律、国际规则和公平秩序，实质上是贸易保护主义和单边主义的极端表现，令人十分担忧。如果任其发展，不论是对中美两国还是对全球，都将是一场灾难。经济全球化仍是不可阻挡的发展大势，反对“脱钩”、加强合作，不仅是符合中美利益的唯一选择，也是整个世界的共同期盼。

曾培炎表示，刚结束的第十三轮中美经贸高级别磋商中，双方在多个领域取得实质性进展。当前从历史高度、全球视角和更长周期来看，中美可以合作、应该合作的领域比历史上任何时候都多。双方应按照两国元首达成的共识，在平等和相互尊重的基础上妥善解决经贸摩擦问题，尽早达成全面经贸协议。

布鲁斯·琼斯在致欢迎辞时表示，用关税来解决贸易问题，只会将问题复杂化，是不可持续的。希望双方通过沟通和交流找到共识，从而制定出正确的行动方针。全球必须共同努力，通过多边主义让中美贸易摩擦得到妥善管控。

泰国前副总理兼外交部长素拉杰对本网记者表示，中美两国间的贸易摩擦和分歧，将不仅影响中美两国的经贸发展，还将影响全球的经贸发展。应该努力促使中美两国将分歧转化为合作。东盟可以利用东盟与对话伙伴国会议（PMC）和东盟地区论坛（ARF）等地区合作平台发挥作用。中国提出的“一带一路”倡议也包含了包括美国在内的几乎所有国家，可以促进国家间的互联互通，从而促进国家间的合作，减少分歧和摩擦。

“令人担忧的是，目前发生的经贸摩擦已经破坏了世界现有的自由贸易体系，”印度尼西亚贸易部长玛丽·艾尔卡在接受本网记者采访时说：“这主要是由美国以国家安全为借口，发动的以关税为武器的大范围摩擦引起的，这是从来没有发生过的，在国际法上也很难站得住脚。这种手段如果被一再使用，将给整个世界贸易体系带来不确定性。”

欧盟—亚洲中心主任弗雷泽·卡梅伦对本网记者说：“中美有着广泛而深入的经贸关系。‘脱钩’是不可能实现的，即使是美方，也依旧在反复强调不可能中断与中国的经贸联系。”他认为，中美经贸高级别磋商已经很接近签署阶段性协议。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授马凯硕在接受本网记者采访时表示：“中美两国进行合作对全球意义重大，因为这两大世界强国对解决全球性问题负有共同的责任。当前我们遇到的全球性重大问题，如气候变化问题等，只能通过中美合作才有可能解决。因此我们需要中美两国进行合作，并引领其他国家共同解决全球性问题。”

研讨会主题包括贸易与投资、多边主义及其他、科技创新与全球供应链等，吸引了近百名来自中国、美国、东盟和欧盟等多个国家和地区的政商界人士参与。

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