新华社北京10月31日电 专访：“提供贴合中国市场需求的医疗产品是我们的长期目标”——访美敦力董事长兼首席执行官伊什拉克

新华社记者樊宇

从全球最小无导线心脏起搏器到全球第一套新生儿血液透析系统，公司一直致力于医疗科技的应用与创新，为中国市场特有的医疗需求提供更高效解决方案是公司的长期目标，知名医疗器械制造商美敦力公司董事长兼首席执行官奥马尔·伊什拉克日前接受新华社记者专访时。

谈到进博会时，伊什拉克很激动：“这是一项重大活动。”在他看来，不管外部环境如何变化，中国市场的巨大潜力从不曾改变。

据介绍，去年亮相首届进博会的无导线心脏起搏器成为展会上的“明星产品”。借进博会东风，美敦力的产品在展会后获得持续关注。今年6月，这款心脏起搏器在国内批准上市。

这次，美敦力将携近50件创新性医疗产品参加第二届进博会，覆盖神经脊柱手术、心脏及血管手术等领域，期待借这一平台把更多新医疗理念和科技应用介绍给中国患者和医疗工作者。

伊什拉克认为，中国成为世界上最大医疗保健市场只是时间问题。中国市场的巨大需求对外国企业有着巨大吸引力。他表示，从中国人口基数和市场体量来看，未来大中华地区的业务增长还有很大空间。

每年都要来中国好几趟的伊什拉克还对中国医疗体系的不断完善以及营商环境的改善印象深刻。他说，中国政府持续致力于改善民众医疗卫生条件，为提升医疗服务的可及性作出了非常重要的努力。中国政府让更多人受惠于高科技医疗的强大意愿，以及医疗卫生体系监管的变化都令人鼓舞。

伊什拉克强调，本地化是美敦力一直以来践行的战略，一方面是为了提供更贴合中国市场需求的医疗解决方案；另一方面是因为越来越多的技术创新正在中国孕育和诞生，中国本土研发和创新正成为美敦力全球研发和创新的重要组成部分。

自1989年在中国设立第一个办事处以来，美敦力在华业务范围不断拓展，从单纯的产品引入到建立研发、生产、临床培训等一系列本土综合服务能力。目前美敦力在中国拥有1个研发中心、1个医疗创新中心、4大生产基地、超过5000名员工。

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