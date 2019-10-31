第九届中美司法与人权研讨会在纽约举行

新华社纽约10月30日电 10月28日至29日，由中国人权发展基金会和美国美中关系全国委员会共同主办的第九届中美司法与人权研讨会在纽约举行。

中国人权发展基金会副理事长兼秘书长门立军率中方代表团与会。门立军在开幕式致辞时表示，中美司法与人权研讨会已经成功举办了八届，成为中美两国非政府组织间人权交流对话的重要机制性平台。在这个平台上，中美专家学者本着相互尊重、求同存异的原则，开展坦诚深入的对话交流，对于促进两国人权事业发展、增进两国人民的相互理解、深化双方交流与合作发挥了重要的桥梁作用。

门立军介绍了新中国成立以来特别是中共十八大以来，中国人权事业取得的历史性成就。他表示，希望通过中美两国非政府组织间持续有效的沟通对话，增进双方在人权保障领域的理解和共识，推动两国关系健康稳定发展。

美中关系全国委员会会长欧伦斯欢迎中国专家学者参会。他表示，当前美中关系处在特殊时期，两国非政府组织间加强对话交流，对推动两国关系发展具有积极作用。

来自中美司法与人权领域的近30位专家学者参加研讨会，双方围绕司法改革与人权保障等议题进行了深入探讨。与会中方专家学者还就新疆反恐和去极端化举措、有效保障新疆各族人民基本人权情况作了重点介绍。

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